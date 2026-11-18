Si continua a parlare molto, in queste ore, del futuro di Endrick, classe 2006, attaccante del Real Madrid che resta un concreto obiettivo di calciomercato di Milan e Roma per l'imminente sessione invernale di gennaio.

Nei giorni scorsi, dal ritiro del Brasile, Endrick aveva parlato e, in maniera educata ma convinta, aveva fatto presente come intendesse giocare con maggior continuità, fosse stato al Real Madrid o altrove, nella seconda parte di stagione. In fin dei conti, per un ragazzo delle sue potenzialità ed in piena ascesa, disputare appena 141 minuti in 7 partite tra Liga e Champions League in quattro mesi vuol dire accontentarsi davvero delle briciole.

Le parole dal Brasile, Roc Nation e il muro di Mourinho

Nelle ultime ore, però,, dichiarando come tutto sia nelle mani di, suo allenatore ai 'Blancos', e come per lui sia un onore giocare nel Real Madrid. Ha anche detto di volervi rimanere 'a vita' pur di aiutare i suoi compagni.

Dichiarazioni che sono suonate un po' 'di circostanza', giacché l'entourage di Endrick — la potente agenzia internazionale Roc Nation — continua a intrattenere colloqui esplorativi con il Milan per valutare la possibilità di un suo trasferimento a Milano a gennaio.

Ad ogni modo, questa mattina il 'Corriere dello Sport' ha fatto notare come per il club rossonero la strada verso il talentuoso centravanti brasiliano sia stata sbarrata proprio dalla volontà di Mourinho, il quale, vedendo l'ex Palmeiras come una sua scommessa personale, non avrebbe alcuna intenzione di concedere il via libera alla sua partenza nel mercato di riparazione.

La rivelazione di 'AS': ecco a quale condizione può partire

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Sull'intera vicenda Endrick arriva però un'importante precisazione dal quotidiano iberico 'AS', testata storicamente ed editorialmente molto vicina alle dinamiche interne del Real Madrid. Secondo i colleghi spagnoli, qualora il nativo di Taguatinga dovesse lasciare le 'Merengues' nella finestra di calciomercato invernale, lo farebbeLo 'Special One' non vuole infatti perdere alcun membro della rosa, poiché crede che tutti saranno necessari in una stagione lunghissima e che, per il Real Madrid, finora, è stata pesantemente segnata dagli infortuni. Inoltre, Mourinho vede Endrick come un giocatore chiave nelle rotazioni offensive perché può sostituirecome centravanti puro e giocare anche largo sulla fascia destra.

Al contempo, però, ha aggiunto 'AS', il tecnico portoghese non ha alcuna intenzione di trattenere un giocatore contro la sua volontà. Pertanto, se Endrick dovesse esprimere apertamente il desiderio di andare via presentando alla dirigenza del Real Madrid un'offerta ritenuta congrua dal club, la sua cessione andrà in porto. La pista Milan-Endrick, dunque, non è affatto sfumata. Con la Roma che resta vigile sullo sfondo.