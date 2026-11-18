Una vera e propria doccia gelata per Milan e Roma, i due club italiani maggiormente interessati all'attaccante brasiliano Endrick in vista della sessione invernale di calciomercato. Lo stop è arrivato nelle ultime ore direttamente per mezzo delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso centravanti classe 2006, intercettato dai cronisti al termine dell'amichevole disputata dalla 'Seleção' del Commissario Tecnico Carlo Ancelotti contro Singapore.

Se soltanto qualche giorno fa, infatti, Endrick — seppur in maniera sempre molto garbata ed educata — aveva espresso pubblicamente il desiderio di giocare con maggiore continuità nella seconda parte di stagione, che fosse al Real Madrid o altrove in prestito, stavolta il tono delle dichiarazioni dell'ex talento del Palmeiras è stato decisamente un altro. Il giocatore, forse anche su precisa volontà e indicazione del club madrileno, ha infatti corretto immediatamente il tiro davanti ai microfoni.

Le parole di Endrick dopo l'amichevole Singapore-Brasile

Interrogato sul suo futuro immediato e sul possibile addio temporaneo a gennaio per trovare spazio in

, il giovane numero 9 dei

ha chiuso la porta a un trasferimento con parole molto chiare:

«Se gioco poco credo che sia una decisione di José Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere tutta la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni».

'Blancos'

Di fatto, con questa presa di posizione ufficiale, Endrick si è quasi tirato fuori autonomamente dal mercato invernale, rimettendo esclusivamente nelle mani dello stesso José Mourinho l'eventuale — e ad oggi remotissima — possibilità di andare via a metà stagione.

I numeri al Real Madrid e l'intreccio tra Roc Nation e Tresoldi

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Che il tecnico portoghese non voglia mollarlo a gennaio per non indebolire le rotazioni offensive è un dato di fatto, così come lo scarso minutaggio che, finora, lo Special One ha concesso al suo numero 9: appenatra. Scampoli di match in cui Endrick, comunque, ha trovato modo e spazio per incidere pesantemente, realizzando un gol e fornendo anche un assist proprio in Champions nella pirotecnica vittoria per 4-3 in casa della Roma.I colloqui tra gli intermediari proseguiranno comunque sotto traccia — in fin dei conti il Milan e il suo proprietario,, vantano solidi rapporti di lavoro e partnership con la, la potente agenzia internazionale che cura gli interessi di Endrick — ma, al momento, c'è da registrare questo inatteso e brusco stop.

Una frenata che cambia inevitabilmente le strategie della dirigenza rossonera in vista di gennaio: questo dietrofront del brasiliano, di fatto, potrebbe e dovrebbe far virare con decisione il Milan su Nicolò Tresoldi del Bruges come nuovo obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco nel mercato di riparazione.