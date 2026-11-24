Giornata particolarmente intensa e ricca di spunti sul fronte del calciomercato del Milan quella di oggi, martedì 24 novembre 2026. Mentre la squadra guidata da Rúben Amorim prepara la delicata trasferta di Europa League sul campo dell'Olympiacos, negli uffici di Via Aldo Rossi la dirigenza rossonera lavora a ritmo serrato per programmare il futuro prossimo tra blindature dei big, rivoluzioni nell'organigramma societario e grandi manovre per la sessione invernale di gennaio. Dal possibile rinnovo di Adrien Rabiot alla chiusura definitiva per Gonçalo Inácio, passando per l'imminente sbarco di Markus Krösche come nuovo Head of Football fino all'assalto milionario per Endrick e alle piste alternative che portano a Varela e Fōtīs Iōannidīs: ecco il punto completo sulle notizie più importanti della mattina ('Top News') pubblicate su PianetaMilan.it.

Rinnovo Rabiot, il Milan accelera: le cifre per blindare il francese fino al 2030

La prima grande notizia della mattinata riguarda il futuro di, autentico trascinatore della formazione rossonera e grande protagonista del recente 5-1 rifilato al Frosinone a 'San Siro'. Il centrocampista francese, classe 1995, sta vivendo con tutta probabilità la miglior stagione della sua carriera, tanto da aver eguagliato record storici che in maglia rossonera mancavano dai tempi di Ricardo Kaká. Prestazioni maiuscole che hanno spinto il

Attualmente legato al Diavolo fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, Rabiot è ormai ad un passo dalla fumata bianca: l'obiettivo della dirigenza è arrivare alla firma prima di Natale (o al massimo nei primi giorni del nuovo anno) sulla base di un accordo fino al 30 giugno 2030 (con opzione per un'ulteriore annata) da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus, lo stesso trattamento economico riservato ai top player dello spogliatoio come Mike Maignan e Gonçalo Ramos.

Calciomercato Milan, Amorim congela la pista Gonçalo Inácio: "Non è vero"

Sul fronte delle possibili entrate nel pacchetto arretrato, invece, a spazzare via mesi di indiscrezioni ci ha pensato direttamente l'allenatore. Intervistato dai microfoni dell'emittente portoghese 'Sport TV', il tecnico lusitano, difensore centrale mancino e capitano dellogià lanciato proprio da Amorim ai tempi dei 'Leões'.

«Inácio al Milan? Non è vero. Noi nel ruolo abbiamo già Strahinja Pavlović e Sankhoun Diawara», ha dichiarato senza giri di parole l'allenatore rossonero. Una presa di posizione netta che certifica come il Milan si senta già coperto nel ruolo di centrale sinistro e intenda piuttosto dirottare gli investimenti di gennaio su altri settori del campo, a cominciare dalla corsia mancina e dal reparto offensivo.

Rivoluzione in dirigenza: quasi fatta per Markus Krösche come Head of Football

Novità clamorose e ormai in dirittura d'arrivo anche sul piano manageriale.edhanno infatti raggiunto l'intesa definitiva per liberare in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 30 giugno 2028 il dirigente tedesco. Secondo quanto riportato in Germania da testate autorevoli come 'BILD' e 'Sky Sport Deutschland', il club di Via Aldo Rossi si è impegnato

L'annuncio ufficiale è atteso già entro questa settimana, in modo da consentire a Krösche di avere un intero mese di lavoro a disposizione prima dell'apertura del calciomercato di gennaio. Il dirigente tedesco assumerà il ruolo chiave di 'Head of Football' e lavorerà in stretta sinergia con il proprietario Gerry Cardinale, con Henrik Almstadt, Bobby Gardiner e lo stesso Amorim per costruire un Milan sempre più competitivo in Italia e in Europa.

Assalto a Endrick: dalla Spagna parlano di un'offerta da 70 milioni al Real Madrid

Il piatto forte delle indiscrezioni di mercato odierne arriva però dalla Spagna e riguarda il grande sogno per l'attacco rossonero:. Nonostante il nuovo infortunio muscolare all'adduttore rimediato sabato sera al 'Bernabéu' contro il Celta Vigo, il talento brasiliano delresta il vero e proprio pallino diper regalare a Rúben Amorim un potenziale 'craque' capace di cambiare gli equilibri della stagione.

Secondo quanto rivelato dall'emittente spagnola 'Cadena SER', il Milan avrebbe già recapitato alle 'Merengues' una proposta ufficiale da 70 milioni di euro per prelevare il giocatore a titolo definitivo già nel mercato invernale (lasciando eventualmente al Real una clausola di recompra tra gli 80 e i 90 milioni esercitabile nel 2028 o nel 2029). Nonostante la resistenza di José Mourinho, in settimana è atteso a Madrid un summit decisivo tra la 'Casa Blanca' e gli agenti della Roc Nation, agenzia che cura gli interessi di Endrick e che vanta un canale preferenziale con lo stesso Cardinale.

Le alternative per il mercato del Milan: occhio ai nomi di Varela e Iōannidīs

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Parallelamente alle grandi manovre per il colpo da novanta in prima linea, gli uomini mercato del Diavolo mantengono vive diverse piste alternative per puntellare la rosa a gennaio. In attesa dell'uscita in prestito del giovane Francesco Camarda, come sottolineato anche dall'esperto di mercato, centravanti greco classe 2000 dello(valutato intorno ai 16 milioni di euro su 'Transfermarkt') che piace molto ad Amorim e rappresenterebbe un'opzione sicuramente più accessibile rispetto a Endrick e a Nicolò Tresoldi per il ruolo di vice Gonçalo Ramos.Attenzione infine anche ai movimenti in mediana e sulle corsie, dove: un profilo seguito per garantire ulteriore qualità, dinamismo e profondità alle rotazioni di Rúben Amorim nella seconda parte di una stagione che vedrà il Milan protagonista su più fronti.