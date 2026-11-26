Il Milan si prepara a tornare in campo: questa sera la sfida di Europa League contro l'Olympiacos. Mani legate per Ruben Amorim che ha tantissimi giocatori indisponibili. Occhio all'opzione Balde per il ruolo di esterno e non solo: tante possibili occasioni per gennaio. E infine altri aggiornamenti sul versante Endrick. PianetaMilan fa il punto sulle top news della mattinata rossonera e le analizza per voi.

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Milan, Amorim scelte limitate

Ecco le probabili formazioni per la sfida di questa sera.Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; González.Alguacil.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Ramos. All. Amorim. Ecco l'elenco con i problemi fisici nel dettaglio:

Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra;

- Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra; Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra;

- Lesione flessore coscia sinistra; Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare;

- Lesione muscolare; Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia;

- Operazione alla caviglia; Strahinja Pavlović - Recupero post coliche renali;

- Recupero post coliche renali; Luka Modrić - Risentimento al retto femorale destro;

- Risentimento al retto femorale destro; Francesco Camarda - Problema alla caviglia;

- Problema alla caviglia; Pietro Terracciano - Problema fisico;

- Problema fisico; Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.

Amorim non può comunque sbagliare dati i tre punti conquistati nelle prime quattro partite della prima fase dell'Europa League.

Balde nel mirino

Tiri totali: 2;

Tiri in porta: 1;

Assist: 1;

Grandi occasioni create: 1;

Passaggi chiave: 1;

Passaggi riusciti: 31/33 (94%);

Tocchi: 49;

Dribbling (riusciti): 3 (2);

Recuperi palla: 1;

Duelli a terra (vinti): 6 (3);

Dribbling subiti: 0.

Tante altre occasioni per gli esterni

La mossa di Wesley per Endrick

"Ho detto a Endrick di venire alla Roma! Sarà lui a decidere ma sa che qui la tifoseria lo amerebbe e i compagni lo accoglierebbero volentieri".

Secondo "Il Corriere dello Sport" ilcontinua a monitorare la situazione che riguarda il. Il 23enne spagnolo può andar via a gennaio con il suo agenteche ha già parlato con la dirigenza degli spagnoli per la strategia verso la sessione invernale. L'operazione si potrebbe chiudere con unche può tramutarsi in obbligo a determinate condizioni. Questi i numeri del terzino sinistro nella sfida dicontro il(dal sito Sofascore):ha scritto un lungo focus sulle possibili opportunità a gennaio per rinforzare il ruolo di terzino/esterno di centrocampo:è uno dei nomi più caldi, ma costa tanto, circa 40 milioni di euro.conosce già benissimoed è un esterno duttile che può giocare su entrambe le fasce.ha le caratteristiche ideali per il gioco di Amorim e sarebbe un investimento da 35-40 milioni di euro molto interessante.altra opzione molto interessante anche se potrebbe costare circa 50 milioni di euro: potrebbe essere però il colpo per fare svoltare del tutto le corsie rossonere.possono essere le due occasioni più interessanti dal lato economico in Serie A. Vedremo quali saranno le scelte del club ( qui tutto il nostro focus ).resta il sogno per l'attacco del: i rossoneri penseranno a rinforzare il reparto avanzato e gli esterni, ma per il brasiliano occhio alla. A "TNT Sports Brazil" il terzino giallorossoha parlato proprio del talento brasiliano:

Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato il giornalista Fabrizio Romano su "YouTube":

"Wesley in nazionale ha parlato spesso bene della Roma ad Endrick e sta cercando di convincerlo, ma il Milan è assolutamente attento alla vicenda Endrick tramite Gerry Cardinale che è direttamente coinvolto. Il Milan ha le “antenne dritte” per Endrick e attende di capire cosa accadrà a Madrid. Questa vicenda ci farà chiacchierare".

Partita aperta, ma prima servirà il via libera di Mourinho e del Real Madrid.