Tutte le notizie della mattinata sul Milan: gli infortunati prima dell'Olympiacos, l'idea Balde in prestito, le occasioni sulle fasce e Cardinale su Endrick
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Il Milan si prepara a tornare in campo: questa sera la sfida di Europa League contro l'Olympiacos. Mani legate per Ruben Amorim che ha tantissimi giocatori indisponibili. Occhio all'opzione Balde per il ruolo di esterno e non solo: tante possibili occasioni per gennaio. E infine altri aggiornamenti sul versante Endrick. PianetaMilan fa il punto sulle top news della mattinata rossonera e le analizza per voi.
Milan, Amorim scelte limitateEcco le probabili formazioni per la sfida di questa sera. OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; González. All. Alguacil.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Ramos. All. Amorim. Ecco l'elenco con i problemi fisici nel dettaglio:
- Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra;
- Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra;
- Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare;
- Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia;
- Strahinja Pavlović - Recupero post coliche renali;
- Luka Modrić - Risentimento al retto femorale destro;
- Francesco Camarda - Problema alla caviglia;
- Pietro Terracciano - Problema fisico;
- Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.
Amorim non può comunque sbagliare dati i tre punti conquistati nelle prime quattro partite della prima fase dell'Europa League.
Balde nel mirinoSecondo "Il Corriere dello Sport" il Milan continua a monitorare la situazione che riguarda il Barcellona e Alejandro Balde. Il 23enne spagnolo può andar via a gennaio con il suo agente Jorge Mendes che ha già parlato con la dirigenza degli spagnoli per la strategia verso la sessione invernale. L'operazione si potrebbe chiudere con un prestito oneroso con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo a determinate condizioni. Questi i numeri del terzino sinistro nella sfida di Champions League contro il Sabah Futbol Klubu (dal sito Sofascore):
- Tiri totali: 2;
- Tiri in porta: 1;
- Assist: 1;
- Grandi occasioni create: 1;
- Passaggi chiave: 1;
- Passaggi riusciti: 31/33 (94%);
- Tocchi: 49;
- Dribbling (riusciti): 3 (2);
- Recuperi palla: 1;
- Duelli a terra (vinti): 6 (3);
- Dribbling subiti: 0.
Tante altre occasioni per gli esterniPianetaMilan ha scritto un lungo focus sulle possibili opportunità a gennaio per rinforzare il ruolo di terzino/esterno di centrocampo: Alejandro Balde è uno dei nomi più caldi, ma costa tanto, circa 40 milioni di euro. Noussair Mazraoui conosce già benissimo Ruben Amorim ed è un esterno duttile che può giocare su entrambe le fasce. Daniel Svensson ha le caratteristiche ideali per il gioco di Amorim e sarebbe un investimento da 35-40 milioni di euro molto interessante. Maxim De Cuyper altra opzione molto interessante anche se potrebbe costare circa 50 milioni di euro: potrebbe essere però il colpo per fare svoltare del tutto le corsie rossonere. Nuno Tavares e Dodô possono essere le due occasioni più interessanti dal lato economico in Serie A. Vedremo quali saranno le scelte del club (qui tutto il nostro focus).
La mossa di Wesley per EndrickEndrick resta il sogno per l'attacco del Milan: i rossoneri penseranno a rinforzare il reparto avanzato e gli esterni, ma per il brasiliano occhio alla Roma. A "TNT Sports Brazil" il terzino giallorosso Wesley ha parlato proprio del talento brasiliano:
"Ho detto a Endrick di venire alla Roma! Sarà lui a decidere ma sa che qui la tifoseria lo amerebbe e i compagni lo accoglierebbero volentieri".
Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato il giornalista Fabrizio Romano su "YouTube":
"Wesley in nazionale ha parlato spesso bene della Roma ad Endrick e sta cercando di convincerlo, ma il Milan è assolutamente attento alla vicenda Endrick tramite Gerry Cardinale che è direttamente coinvolto. Il Milan ha le “antenne dritte” per Endrick e attende di capire cosa accadrà a Madrid. Questa vicenda ci farà chiacchierare".
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