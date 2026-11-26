Una partita difficile per il Milan: contro l'Olympiacos i rossoneri non possono sbagliare se vorranno qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dell'Europa League 2026/27. Ruben Amorim deve fare i conti con tantissimi infortuni e ben 9 calciatori indisponibili per questa sfida. Ecco l'elenco con i problemi fisici nel dettaglio:

Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra; Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra; Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare; Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia; Strahinja Pavlović - Recupero post coliche renali; Luka Modrić - Risentimento al retto femorale destro; Francesco Camarda - Problema alla caviglia; Pietro Terracciano - Problema fisico; Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.



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I tempi di recupero degli infortunati del Milan

Rosa corta e zero turnover: cosa perde Amorim

Andiamo a vedere quando potrebbero tornare:può tornare a disposizione a, mentre per(che si sono operati) si potrebbe aspettare la prossima. Pernon dovrebbe essere nulla di grave e potrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida contro il. Mentre persi lavorerà per averli a disposizione tra. Perci sarà un nuovo controllo tra un paio di settimane per capire i progressi e il suo recupero.Ildovrà quindi andare avanti con unaper ancora alcune partite conche non può praticamente fare turnover: le assenze pesano tantissimo proprio perché il Diavolo non può ruotare i suoi giocatori, un aspetto fondamentale quando una squadra deve giocare tre partite a settimana con pochissimo tempo per recuperare, visto che i rossoneri devono giocare di giovedì l'. Quanto ha perso il Milan con gli infortuni gravi di? Andando di ipotesi, questi tre giocatori avrebbero potuto giocare molto di più specialmente in Europa League e dare fiato ai possibili titolari, modificare il piano tattico da gara a gara. Il Milan però non ha soluzioni e dovrà reggere almeno fino all'inizio delche potrebbe portare novità.