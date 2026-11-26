Il Milan affronta l'Olympiacos in Europa League senza 9 giocatori: ecco la lista completa degli indisponibili, quando rientrano e i piani per gennaio
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Una partita difficile per il Milan: contro l'Olympiacos i rossoneri non possono sbagliare se vorranno qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dell'Europa League 2026/27. Ruben Amorim deve fare i conti con tantissimi infortuni e ben 9 calciatori indisponibili per questa sfida. Ecco l'elenco con i problemi fisici nel dettaglio:
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- Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra;
- Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra;
- Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare;
- Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia;
- Strahinja Pavlović - Recupero post coliche renali;
- Luka Modrić - Risentimento al retto femorale destro;
- Francesco Camarda - Problema alla caviglia;
- Pietro Terracciano - Problema fisico;
- Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.
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I tempi di recupero degli infortunati del MilanAndiamo a vedere quando potrebbero tornare: Gabbia può tornare a disposizione a gennaio, mentre per Chukwueze e Saelemaekers (che si sono operati) si potrebbe aspettare la prossima primavera. Per Camarda non dovrebbe essere nulla di grave e potrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida contro il Cagliari. Mentre per Modrić, Pavlović e Bartesaghi si lavorerà per averli a disposizione tra Cagliari e Parma. Per Loftus-Cheek ci sarà un nuovo controllo tra un paio di settimane per capire i progressi e il suo recupero.
Rosa corta e zero turnover: cosa perde AmorimIl Milan dovrà quindi andare avanti con una rosa abbastanza corta per ancora alcune partite con Ruben Amorim che non può praticamente fare turnover: le assenze pesano tantissimo proprio perché il Diavolo non può ruotare i suoi giocatori, un aspetto fondamentale quando una squadra deve giocare tre partite a settimana con pochissimo tempo per recuperare, visto che i rossoneri devono giocare di giovedì l'Europa League. Quanto ha perso il Milan con gli infortuni gravi di Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers? Andando di ipotesi, questi tre giocatori avrebbero potuto giocare molto di più specialmente in Europa League e dare fiato ai possibili titolari, modificare il piano tattico da gara a gara. Il Milan però non ha soluzioni e dovrà reggere almeno fino all'inizio del mercato invernale che potrebbe portare novità.
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