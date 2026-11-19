Uno degli argomenti più 'caldi' degli ultimi giorni, sul fronte calciomercato, è certamente il futuro di Endrick, classe 2006, attaccante brasiliano in forza al Real Madrid: Milan e Roma, infatti, vorrebbero prenderlo alla riapertura della campagna trasferimenti di gennaio, sfruttando il fatto che fin qui l'ex Palmeiras ha disputato appena 141 minuti in 7 presenze con i 'Blancos' e che potrebbe andare via per giocare con maggior continuità.

Real Madrid, la posizione di José Mourinho sul futuro di Endrick

Duello Milan-Roma: la strategia di Cardinale e l'offerta da 60-70 milioni

La situazione è piuttosto chiara, al momento:, allenatore del Real Madrid, non vorrebbe lasciar partire il nativo di Taguatinga perché lo considera un'alternativa di lusso sia nel ruolo di esterno destro offensivo del 4-2-3-1 o del 4-3-3 sia in quello di prima punta, come cambio naturale di. Il minutaggio che, però, finora lo 'Special One' ha concesso all'astro nascente sudamericano è talmente ridotto che una sua partenza nella sessione invernale non è affatto una mera utopia.La, che rispetto al Milan può mettere sul piatto il prestigio della partecipazione alla, vorrebbe e potrebbe però prendere Endrick dal Real soltanto con la formula del

Il Milan, che non ha la Champions League ma che vanta rapporti di lavoro e di amicizia molto solidi con Roc Nation — l'agenzia che cura gli interessi del giocatore — nonché con la stessa 'Casa Blanca', è pronto invece a prenderlo a titolo definitivo, esattamente come da richiesta del club iberico.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è pronto a spendere — tra parte fissa e bonus — una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro pur di portare Endrick a Milano: il suo primo, concreto tentativo, nello scorso mese di agosto, non è andato a buon fine e ora vuole riprovarci con maggior vigore.

Per venire incontro alle esigenze di Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, il Milan è disposto anche a inserire una clausola di recompra in favore dei madrileni tra gli 80 e gli 85 milioni di euro, esercitabile nell'estate 2028 o 2029: un'operazione sullo stile di quella mandata a segno dai 'Blancos' con il Como per Nico Paz.

Tra 'Corriere dello Sport' ed 'ESPN': perché il Milan ha scelto Endrick

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Se potesse, Endrick resterebbe al Real Madrid per giocarsi le proprie carte al Bernabéu. Per la sua carriera, però, scendere in campo con regolarità resta la priorità assoluta. Tanto che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, lafa trapelare una certa stanchezza nei confronti delle 'Merengues' proprio per via della mancanza di minutaggio concessa al baby gioiello brasiliano.Il Real Madrid vorrebbe anche provare ad accontentare Mourinho, ma il Milan spinge forte e dal Brasile i colleghi di 'ESPN' scrivono come il club di via Aldo Rossi stia già tessendo la tela con il Real e con gli agenti di Endrick per impostare il trasferimento. Tra lui e, il Diavolo non ha dubbi: rossoneri decisi su Endrick per affiancarenella seconda parte di stagione.