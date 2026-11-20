Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027

Il Milan continua a lavorare in vista della sessione invernale di mercato, ma pensa già alla prossima estate. Tra gli obiettivi resta sempre Virgil van Dijk, difensore del Liverpool in scadenza a giugno 2027.

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Calciomercato Milan, le ultime su van Dijk da Longari

"Van Dijk vuole un rinnovo di altri due anni, mentre il Liverpool non sembra intenzionato, almeno per il momento, ad assecondare completamente la sua richiesta. Una distanza contrattuale che potrebbe diventare un’opportunità per il Milan".

Il giornalistane parla per

Da capire quindi quali sono le intenzioni del Liverpool visto che il capitano dei Reds sembra comunque intenzionato a restare ancora con il club, ma vuole sicurezze anche dal punto di vista della centralità tattica nel progetto, ricordando anche che è un classe 1991.

Longari continua:

"In questo scenario si inserisce l’interesse di Gerry Cardinale. Il nome di van Dijk piace e il Milan potrebbe provare a sfruttare eventuali difficoltà nella trattativa per il rinnovo".

I costi dell'operazione: perché van Dijk non sarebbe un colpo low cost

"L’eventuale disponibilità a parametro zero rappresenterebbe un vantaggio per il Milan, ma non bisogna confondere l’assenza del costo del cartellino con un’operazione economicamente leggera. Ingaggio, eventuali commissioni e costi alla firma sarebbero elementi da considerare attentamente".

Ovviamente sarebbe un colpo importante e un'occasione da non perdere, ma occhio a pensare che possa essere un colpo "economico":

L'olandese guadagna al Liverpool 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Ovvio, è un '91 e potrebbe accontentarsi di una cifra molto più bassa, ma al momento i soldi che percepisce in Inghilterra sono proibitivi per il Milan.

Longari continua:

"La domanda, quindi, non è soltanto se il Milan possa permettersi van Dijk, ma quanto sia disposto a investire per un giocatore che potrebbe garantire un contributo immediato. E soprattutto: Cardinale sarebbe disposto a offrirgli proprio quei due anni di contratto che oggi rappresentano il principale punto di distanza con il Liverpool?".

Come sottolinea Longari il Milan è molto interessato, ma non c'è una trattativa, visto che il pallino è ancora in mano al Liverpool.

I numeri di van Dijk in Premier League

Presenze: 10;

10; Da titolare: 10;

10; Minuti in campo: 900 (90 a partita);

900 (90 a partita); Porte inviolate (Clean sheet): 4;

4; Palloni recuperati a partita: 3,5;

3,5; Dribbling subiti a partita: 0,0;

0,0; Errori che hanno portato a un tiro: 0;

0; Errori che hanno portato a un gol: 0;

0; Duelli totali vinti a partita: 4,8 (75%);

4,8 (75%); Tocchi a partita: 81,2;

81,2; Passaggi precisi a partita: 60,7 (88%).

A livello di numeri, van Dijk continua ad essere il leader difensivo dei Reds. Ecco le sue statistiche in questo inizio di Premier League (dati da):