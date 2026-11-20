Costacurta stronca il Milan: "Ma quale Amorim, il vero problema sono i giocatori" | Video

Il Milan si prepara a giocare contro il Frosinone: questa domenica alle 18 a San Siro arriva la vera sorpresa di questo inizio di Serie A. Ruben Amorim da oggi avrà a disposizione anche gli ultimi calciatori che sono stati impegnati nelle sfide con le nazionali, ma deve fare i conti ancora con gli infortunati.

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Milan-Frosinone, le ultime sugli infortunati: come stanno Maignan e Pavlović

Come scrivenon ci dovrebbero essere problemi per, uscito contro la Turchia per un problema all'anca con la sua Francia, ma senza subire lesioni muscolari: ieri ha svolto parte dell’allenamento con gli altri portieri. In panchina dovrebbe tornare anche, assente da circa 40 giorni per un problema alla spalla.

Lavoro in parte con il gruppo anche per Strahinja Pavlović che sta convivendo da giorni con delle coliche renali: dovrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro il Frosinone anche se non è ancora al massimo. Potrebbe infatti partire dalla panchina con Diawara ancora centrale e uno tra Bartesaghi ed Estupiñán sulla sinistra.

Le scelte di Amorim e la probabile formazione

Amorim valuterà in questi due giorni attentamente le condizioni dei suoi calciatori. In attacco sicuri del posto, conin vantaggio su; a centrocamposono in vantaggio sugli altri, cona completare la difesa.

Ecco quindi la probabile formazione rossonera per Milan-Frosinone.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Da capire ovviamente la scelta tattica di Amorim: gli interpreti sono perfetti anche per il 3-4-2-1 classico dell'allenatore portoghese e quindi ci si potrebbe aspettare una squadra "fluida" durante la stessa partita.