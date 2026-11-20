Il retroscena raccontato da Pedro Gonçalves: l'interesse del Milan, la mediazione di Jorge Mendes e la possibilità di tornare a lavorare con Ruben Amorim
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Nei giorni successivi all'annuncio di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, tanti calciatori allenati in passato dal tecnico portoghese sono stati accostati ai colori rossoneri. Tra i nomi sui taccuini di Via Aldo Rossi c'era finito anche quello di Pedro Gonçalves, esterno lusitano che aveva già lavorato con il tecnico portoghese ai tempi dello Sporting. Passato poi alla Fiorentina, il classe 1998 è tornato a parlare dei rumors di mercato relativi alla scorsa estate.
Fiorentina, Gonçalves: "Mi ha cercato anche il Milan"Intervistato ai microfoni del quotidiano portoghese 'Record', Gonçalves ha raccontato un retroscena legato alle voci di mercato che a giugno lo accostavano al Milan:
"Il Milan mi ha cercato in estate? Me ne hanno parlato, ma non so bene cosa sia successo dietro le quinte. Ogni volta che mi confronto con il mio agente – o con i miei agenti, tra cui Jorge (Mendes, ndr) – chiedo sempre loro di dirmi solo le cose davvero concrete. Capitano volte in cui accennano all'idea di un trasferimento che poi non va in porto, fa parte del gioco. La possibilità di tornare a lavorare con Amorim non mi è mai arrivata fino in fondo".
Dopo l'insediamento di Amorim, Jorge Mendes aveva fatto anche il nome di Gonçalves al Milan. Gerry Cardinale, tuttavia, ha sempre avuto ben altre idee e non ha mai tentato l'assalto all'esterno portoghese.
Pedro Gonçalves e gli anni d'oro con AmorimPedro Gonçalves ha vissuto i migliori anni della sua carriera proprio sotto la guida di Ruben Amorim. Tra il 2020 e il 2024, l'esterno classe 1998 ha totalizzato 81 reti e 57 assist in 189 presenze, vincendo da protagonista due campionati portoghesi, due Coppe di Lega e una Supercoppa Portoghese. La reunion al Milan non è andata in porto e il giocatore si è poi trasferito alla Fiorentina, dove per ora ha realizzato 1 gol e 2 assist in 9 presenze.
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