Prosegue l'avvicinamento a Milan-Frosinone, sfida valida per la 12^ giornata di Serie A che andrà in scena domenica alle 18:00 a San Siro. Un banco di prova importante per i rossoneri, chiamati a confermare quanto di buono fatto in questo avvio di stagione contro un avversario in ottima forma. Ruben Amorim e Massimiliano Alvini stanno sciogliendo gli ultimi dubbi: vediamo le probabili formazioni della sfida.

Pavlovic in dubbio

Vietato sottovalutare il Frosinone

Milan-Frosinone, le probabili formazioni

Secondo quanto appreso dalla redazione di, le chance di vederea San Siro per Milan-Frosinone sono. Il centrale serbo si è allenato parzialmente in gruppo nella seduta di allenamento odierna a Milanello e sta lavorando per tornare al 100%. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma non è ancora al meglio dopo il problema ai reni che lo ha colpito nelle ultime settimane e potrebbe restare nuovamente a riposo.Dopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, ilsta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano lacon 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda isoltanto(31),(28) e(25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi.

Ruben Amorim dovrebbe optare nuovamente per la difesa a quattro: tra i pali torna Maignan, mentre la retroguardia sarà composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. In mezzo al campo largo a Modric e Rabiot, affiancati da Musah e Moreira sulle corsie. Alle spalle di Ramos dovrebbe agire Pulisic.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amori

QUI FROSINONE

Massimiliano Alvini risponde con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Gheddjemis, Schmid e Kvernandze, che proveranno a complicare i piani del Milan. In dubbio la presenza di Gabriele Bracaglia, mentre chi è già sicuro di non esserci è Antonio Raimondo.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Cittadini, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Gheddjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea; Allenatore: Massimiliano Alvini