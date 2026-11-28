Il Milan si prepara per giocare la prossima partita contro il Cagliari in programma questo lunedì: ecco le ultime novità sugli infortunati in casa rossonera. Spazio poi importante al mercato: Fikayo Tomori merita il rinnovo? Hutchinson merita la conferma anche per la prossima stagione? E poi novità molto importanti sulla pista Endrick. PianetaMilan raccoglie e analizza per voi le notizie più significative della giornata rossonera.

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Cagliari-Milan, le ultime dall'infermeria rossonera

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su "Sky Sport" restano indisponibili i lungodegenti Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Pietro Terracciano e Loftus-Cheek, mentre è recuperato del tutto Francesco Camarda che ha assorbito il dolore alla caviglia.

Domani ci saranno novità maggiori su Davide Bartesaghi, Luka Modrić, Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos:

Per il mediano vigerà prudenza e potrebbe essere out contro il Cagliari, mentre per il difensore la speranza è di recuperarlo subito almeno per la panchina;

Bartesaghi e Ramos hanno concrete possibilità per recuperare verso Cagliari, ma domani ci saranno delle certezze in più.

Ci potrebbero essere dei cambi dal punto di vista della formazione, ma è possibile che Ruben Amorim confermi quasi in toto il Milan visto contro l'Olympiacos. MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Jashari, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. Allenatore: Amorim. Ci potrebbero essere ulteriori cambiamenti in base a chi recupererà o meno nei prossimi due giorni.

Hutchinson si merita la conferma?

Gol: 1;

Assist: 2;

Tiri totali: 1;

Grandi occasioni create: 1;

Passaggi chiave: 3;

Passaggi precisi: 34/36 (94%);

Tocchi: 58;

Dribbling riusciti: 3/5;

Duelli a terra vinti: 4/9;

Palloni recuperati: 3.

ha deciso la sfida contro l'Olympiacos con una prestazione esaltante. Ecco i suoi numeri dal sito

Una prestazione che deve spingere il Milan a riflessioni future: l'esterno destro è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, ma con un'opzione fissata a circa 50 milioni di euro, molti soldi. Se dovesse continuare a essere un jolly importante per dare la scintilla alla squadra specialmente in momenti di difficoltà, il Milan dovrebbe pensare a trattenerlo anche dopo la scadenza del prestito, magari trattando di nuovo con il Nottingham Forest per strappare una cifra molto inferiore.

Questo Tomori merita il rinnovo?

"Tomori è veloce, ed oggi è importante. Poi ha esperienza, quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni del genere cambiano la nostra stagione. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, sia mentalmente che fisicamente".

Al termine della partita di Europa League contro l'Olympiacos,ha parlato così di

Un ribaltamento totale visto che in estate era stato messo fuori rosa. Ricordiamo che l'inglese ha un contratto in scadenza al termine della stagione, ma al Milan non converrebbe tentare di rinnovarlo? La soluzione ideale per il club potrebbe essere trovare un accordo a cifre più basse di quelle attuali (3,5 milioni di euro a stagione) e tenere in squadra un giocatore esperto che può essere una valida alternativa dalla panchina sia come terzino destro sia come centrale di difesa.

Endrick in salita

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista disul suo canale "YouTube": secondo Cortegana l'infortunio dinon aiuta il Milan, visto che il brasiliano avrebbe voluto vedere quanti minuti gli sarebbero stati concessi dain queste partite. Oltretutto l'allenatore portoghese e ilnon vorrebbero cedere Endrick.

Cosa potrebbe cambiare? Se Endrick non dovesse giocare quando si sarà ristabilito a livello fisico e in caso di un'offerta importante, il brasiliano potrebbe spingere per la sua cessione. Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti sulla vicenda. Se il brasiliano non fosse disponibile a gennaio, forse il Milan potrebbe spendere meno in attacco e investire tanto in difesa per un centrale di difesa e un terzino.