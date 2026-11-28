Verso Cagliari-Milan, Amorim prepara le mosse: Pulisic e Musah verso una maglia da titolare, i dubbi in infermeria e le possibili soluzioni offensive
Camarda è ancora una promessa? L'analisi di Gazzetta | Video
Il Milan è al lavoro per preparare la partita di lunedì sera contro il Cagliari: allenamento odierno a Milanello, anche se le prove tattiche verso la gara inizieranno a partire dalla giornata di domani.
Ultime novità dall'infermeria: le condizioni degli infortunatiUltime novità però sui tanti infortuni in casa rossonera: secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su "Sky Sport" restano indisponibili i lungodegenti Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Pietro Terracciano e Loftus-Cheek, mentre è recuperato del tutto Francesco Camarda che ha assorbito il dolore alla caviglia.
Domani ci saranno novità maggiori su Davide Bartesaghi, Luka Modrić, Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos:
- Per il mediano vigerà prudenza e potrebbe essere out contro il Cagliari, mentre per il difensore la speranza è di recuperarlo subito almeno per la panchina;
- Bartesaghi e Ramos hanno concrete possibilità per recuperare verso Cagliari, ma domani ci saranno delle certezze in più.
Verso Cagliari-Milan: le scelte di Amorim e i ballottaggiDa capire quindi quale potrebbe essere la probabile formazione verso Cagliari-Milan, ma è possibile che Amorim non voglia cambiare molto rispetto alla vittoria in rimonta contro l'Olympiacos. Possibile l'innesto di Musah di nuovo dal primo minuto, magari giocando come esterno sinistro e probabile la partenza dal primo minuto di Pulisic al posto di Hutchinson.
La probabile formazione del Milan contro il CagliariEcco la probabile formazione del Milan: MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Jashari, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. Allenatore: Amorim.
Ovviamente qualcosa potrebbe cambiare anche in base ai possibili recuperi: se Bartesaghi dovesse recuperare è possibile che inizi dal primo minuto, rispostando Musah al centro del campo, mentre se Ramos non dovesse recuperare, Cisse potrebbe giocare da prima punta (come visto nel secondo tempo in Europa League) con magari Hutchinson titolare sull'esterno. Vedremo quindi quali saranno gli aggiornamenti prossimi sull'infermeria rossonera.
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