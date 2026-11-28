Reduce dalla vittoria in rimonta in casa dell'Olympiacos in Europa League, il Milan di Rúben Amorim si prepara alla prossima partita di campionato: lunedì 30 novembre, alle ore 20:45, trasferta alla 'Unipol Domus' di Cagliari contro i rossoblu di Fabio Pisacane per la 13^ giornata della Serie A 2026-2027.

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Per l'occasione, Amorim spera di recuperare qualche calciatore tra gli, ma non solo., uscito all'intervallo di Olympiacos-Milan al Pireo, ieri già aveva meno dolore alla tibia toccata dura nella prima frazione del match in terra greca. Se le buone sensazioni saranno confermate oggi e domani, secondo 'La Gazzetta dello Sport' il numero 9 portoghese sarà in campo in Sardegna.Punta a rientrare inanche: probabile, secondo la 'rosea', che salga sul volo per l'isola anche se si è allenato poco; deciderà Amorim se schierarlo, eventualmente, dall'inizio oppure se a partita in corso. Recuperabile, infine, anchedopo la contusione ossea alla caviglia destra accusata nei giorni scorsi.Quindi, secondo il quotidiano sportivo nazionale,- che continua il lavoro per smaltire il risentimento al retto femorale destro - vorrebbe tanto provare ad esserci almeno in panchina dopodomani a Cagliari, ma è altamente probabile che rientri in campo indi domenica prossima. Quando dovrebbe avvenire anche il ritorno sul terreno di gioco di, alle prese con una peritendinite alla gamba destra.Ci vorrà, infine, qualche giorno in più per il rientro di, mentre - come noto -torneranno soltanto a 2027 iniziato.