Ottimismo per Gonçalo Ramos, Strahinja Pavlović e Francesco Camarda in vista della trasferta alla 'Unipol Domus': ecco quando tornano Luka Modrić e gli altri
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Reduce dalla vittoria in rimonta in casa dell'Olympiacos in Europa League, il Milan di Rúben Amorim si prepara alla prossima partita di campionato: lunedì 30 novembre, alle ore 20:45, trasferta alla 'Unipol Domus' di Cagliari contro i rossoblu di Fabio Pisacane per la 13^ giornata della Serie A 2026-2027.
Cagliari-Milan, speranze per Gonçalo Ramos, Pavlović e CamardaPer l'occasione, Amorim spera di recuperare qualche calciatore tra gli infortunati, ma non solo. Gonçalo Ramos, uscito all'intervallo di Olympiacos-Milan al Pireo, ieri già aveva meno dolore alla tibia toccata dura nella prima frazione del match in terra greca. Se le buone sensazioni saranno confermate oggi e domani, secondo 'La Gazzetta dello Sport' il numero 9 portoghese sarà in campo in Sardegna.
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Verso Milan-Parma: il punto su Luka Modrić e Davide BartesaghiQuindi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, Luka Modrić - che continua il lavoro per smaltire il risentimento al retto femorale destro - vorrebbe tanto provare ad esserci almeno in panchina dopodomani a Cagliari, ma è altamente probabile che rientri in campo in Milan-Parma di domenica prossima. Quando dovrebbe avvenire anche il ritorno sul terreno di gioco di Davide Bartesaghi, alle prese con una peritendinite alla gamba destra.
Tempi più lunghi per Loftus-Cheek e Terracciano, tre rientri nel 2027Ci vorrà, infine, qualche giorno in più per il rientro di Pietro Terracciano e Ruben Loftus-Cheek, mentre - come noto - Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze torneranno soltanto a 2027 iniziato.
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