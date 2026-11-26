Designato l'arbitro per Cagliari-Milan della 13^ giornata di Serie A: tocca a Marco Di Bello. I precedenti con i rossoneri e il caso Mazzoleni al VAR
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Cagliari-Milan, gara valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2026-27, che si giocherà lunedì 30 novembre dalle ore 20:45 presso lo stadio "Unipol Domus" di Cagliari. Ad arbitrare la gara sarà il fischietto Marco Di Bello, della sezione AIA di Brindisi. Sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Ceccon e da Di Marco come quarto uomo. Al VAR Mazzoleni coadiuvato dall'AVAR Camplone.
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I precedenti con Di Bello e gli episodi da moviolaEcco i precedenti del Milan con l'arbitro Di Bello: il bilancio su 20 partite ufficiali è di 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Bilancio più negativo con il Cagliari: 5 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte in 23 partite ufficiali. Un caso da moviola che fece molto discutere è quello del 10 gennaio 2024, Coppa Italia tra Milan e Atalanta (1-2). Rigore assegnato da Di Bello per un contatto tra Jimenez e Miranchuk con il terzino che sembrava aver toccato il pallone. Altre polemiche, nella stessa partita, per un fallo di mano di De Roon in area nerazzurra nel finale di partita.
Il precedente al VAR con Mazzoleni in questa stagioneAl VAR come detto c'è Mazzoleni: anche qui non sono mancate le polemiche recenti. Torino-Milan 1-2 prima giornata del campionato di Serie A 2026-27: fallo di mano netto di Vlašić su cross di Cisse non visto da Zufferli in campo e non cambiato da Mazzoleni proprio al VAR.
Gli ultimi precedenti tra Cagliari e Milan in Serie AQuesti gli ultimi precedenti tra le due squadre in Serie A:
- 2026-05-24 | Milan - Cagliari 1:2 (Serie A);
- 2026-01-02 | Cagliari - Milan 0:1 (Serie A);
- 2025-01-11 | Milan - Cagliari 1:1 (Serie A);
- 2024-11-09 | Cagliari - Milan 3:3 (Serie A);
- 2024-05-11 | Milan - Cagliari 5:1 (Serie A).
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