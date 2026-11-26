Cagliari-Milan, gara valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2026-27, che si giocherà lunedì 30 novembre dalle ore 20:45 presso lo stadio "Unipol Domus" di Cagliari. Ad arbitrare la gara sarà il fischietto Marco Di Bello, della sezione AIA di Brindisi. Sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Ceccon e da Di Marco come quarto uomo. Al VAR Mazzoleni coadiuvato dall'AVAR Camplone.

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I precedenti con Di Bello e gli episodi da moviola

Il precedente al VAR con Mazzoleni in questa stagione

Gli ultimi precedenti tra Cagliari e Milan in Serie A

2026-05-24 | Milan - Cagliari 1:2 (Serie A);

2026-01-02 | Cagliari - Milan 0:1 (Serie A);

2025-01-11 | Milan - Cagliari 1:1 (Serie A);

2024-11-09 | Cagliari - Milan 3:3 (Serie A);

2024-05-11 | Milan - Cagliari 5:1 (Serie A).