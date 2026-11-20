Matteo Moretto svela i dettagli del vertice per discutere del futuro di Endrick: il Milan ha un piano per prenderlo a gennaio
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il grande sogno del Milan in vista del mercato di gennaio continua ad essere Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato i dettagli di un incontro che potrebbe cambiare tutto.
Formula e costi dell'operazione EndrickCardinale non si accontenterà del prestito: si stanno creando i presupposti per un trasferimento a titolo definitivo di Endrick al Milan. Il Real Madrid potrebbe accettare un'eventuale offerta da 60 milioni di euro, mantenendo però un controriscatto a 80 milioni. L'affondo dei rossoneri non è ancora arrivato, ma gennaio si avvicina e qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.
Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di EndrickMoretto ha confermato l'interesse di Milan e Roma, ma il passaggio più interessante del suo intervento è senza dubbio quello che riguarda il faccia a faccia tra Endrick, José Mourinho e il Real Madrid:
"Endrick vede di buon occhio l'idea di poter continuare a crescere in Italia, magari con una formula che gli possa permettere comunque di restare legato al Real Madrid. In Serie A piace a Milan e Roma. Credo che ci sarà un faccia a faccia tra Endrick, Mourinho e il Real Madrid: mi aspetto un confronto nel mese di dicembre per discutere del suo futuro".
Permanenza al Real Madrid o cessione? Dal vertice potrebbe emergere una decisione definitiva sul futuro di Endrick, dopodiché starà a Milan e Roma darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni.
Il piano di Gerry CardinaleIl Milan sulla Roma può contare sulla partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi di Endrick. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier. Anticipare la concorrenza della Roma sarà fondamentale per portare il brasiliano a San Siro.
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