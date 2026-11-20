Il grande sogno del Milan in vista del mercato di gennaio continua ad essere Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato i dettagli di un incontro che potrebbe cambiare tutto.

Formula e costi dell'operazione Endrick

Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di Endrick

"Endrick vede di buon occhio l'idea di poter continuare a crescere in Italia, magari con una formula che gli possa permettere comunque di restare legato al Real Madrid. In Serie A piace a Milan e Roma. Credo che ci sarà un faccia a faccia tra Endrick, Mourinho e il Real Madrid: mi aspetto un confronto nel mese di dicembre per discutere del suo futuro".

non si accontenterà del prestito: si stanno creando i presupposti per un. Il Real Madrid potrebbe accettare un'eventuale offerta da, mantenendo però un. L'affondo dei rossoneri non è ancora arrivato, ma gennaio si avvicina e qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.ha confermato l'interesse di, ma il passaggio più interessante del suo intervento è senza dubbio quello che riguarda il

Permanenza al Real Madrid o cessione? Dal vertice potrebbe emergere una decisione definitiva sul futuro di Endrick, dopodiché starà a Milan e Roma darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Il piano di Gerry Cardinale

Ilsullapuò contare sulla partnership siglata nel 2020 con, la società di intrattenimento co-fondata dal rapperche cura gli interessi dihacon i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier.sarà fondamentale per portare il brasiliano a San Siro.