Tutte le notizie di calciomercato del Milan di oggi: l'idea Demirović per l'attacco, i costi per van Dijk, Loftus-Cheek ed Estupiñán in uscita e il caso Endrick
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Domenica il Milan torna in campo contro il Frosinone, ma questa mattina tantissimo spazio e attenzione al mercato rossonero: in attacco spunta Ermedin Demirović dello Stoccarda. Ecco cosa deciderà il futuro di Virgil van Dijk. Due possibili partenze a gennaio (non solo Camarda e Comotto). Mourinho apre uno spiraglio alla possibile partenza di Endrick a gennaio. PianetaMilan raccoglie e analizza per voi le migliori notizie sul mondo rossonero della mattinata.
Il Milan segue Ermedin DemirovićSecondo quanto riportato da "Tuttosport" per l'attacco del Milan c'è l'opzione Ermedin Demirović dello Stoccarda, profilo molto apprezzato da Markus Krösche. L’attaccante bosniaco è in scadenza di contratto nel 2028 e al momento non c’è accordo con la società biancorossa per rinnovare. Potrebbe costare molto meno di Tresoldi ed Endrick e, nelle scorse settimane, scout rossoneri hanno seguito le partite proprio dello Stoccarda.
Ermedin Demirović è una prima punta esperta e molto completa visto che sa giocare sia spalle alla porta sia attaccare la profondità e la verticalità. In area di rigore è un calciatore molto freddo che sa trovare la rete con continuità. Tutte queste caratteristiche lo potrebbero rendere il vice Ramos ideale.
Virgil van Dijk, Liverpool in pole, ma ...Il Milan continua a seguire con molto interesse il profilo di Virgil van Dijk: il difensore classe 1991 è in scadenza di contratto con il Liverpool e può quindi accordarsi con chi vuole da gennaio in poi per le prossime stagioni. Il giornalista Gianluigi Longari, nel suo pezzo per "Sportitalia", rivela di come il pallino della situazione sia in mano ai "Reds", ma anche di come l'olandese voglia un biennale per restare. Se non dovesse esserci l'accordo il Milan si farebbe trovare pronto.
Per la difesa di Amorim potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle, visto che van Dijk sta giocando ancora con tanta continuità. Un aspetto da risolvere sarebbe quello dello stipendio visto che oggi guadagna 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Tanti per un difensore della sua età.
Doppia cessione a gennaio?Come scrive "Il Corriere dello Sport" per Estupiñán in estate ci sono stati gli interessamenti di Benfica e Aston Villa e a gennaio potrebbe essere uno dei partenti. Per Loftus-Cheek spunta la pista Beşiktaş: il centrocampista inglese scade a fine stagione e non ci sono al momento margini per un possibile rinnovo. Da non escludere poi un possibile richiamo dalla Premier League.
Sempre secondo il quotidiano il Diavolo ha in programma degli incontri con i rappresentanti di Francesco Camarda e Christian Comotto per decidere le mosse in vista di gennaio. Per il centrocampista resta il Genoa in pole, mentre per l'attaccante ci sono piste in Serie A, in Serie B e anche all'estero. Da capire le mosse del Milan: in caso di partenza di Estupiñán e Loftus-Cheek potrebbero essere necessari gli arrivi di un nuovo esterno e un nuovo mediano, anche solo a livello numerico.
Endrick, Mourinho cripticoL'allenatore del Real Madrid Mourinho ha parlato in conferenza stampa di Endrick, prima chiudendo del tutto a una sua cessione: "Sta bene qui. Per me la situazione è molto chiara: per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Voglio molto bene a Endrick, è un ragazzo fantastico, però per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Significa che il Real ha bisogno di lui. L’allenatore del Real Madrid ha bisogno di lui. Già hai la risposta. Tu, gli agenti, la gente che scrive, chi fa girare le notizie per i giornali".
Poi aprendo un grande spiraglio per il Milan: "Poi, se la struttura sopra di me, i miei superiori, decidono una cosa diversa, è il calcio di oggi. Bisogna rispettarlo. Però sanno che per me Endrick è importante". Il Diavolo resta molto interessato e starebbe preparando un'offerta da 60 milioni di euro più bonus per prelevarlo a titolo definitivo a gennaio.
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