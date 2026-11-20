Domenica il Milan torna in campo contro il Frosinone, ma questa mattina tantissimo spazio e attenzione al mercato rossonero: in attacco spunta Ermedin Demirović dello Stoccarda. Ecco cosa deciderà il futuro di Virgil van Dijk. Due possibili partenze a gennaio (non solo Camarda e Comotto). Mourinho apre uno spiraglio alla possibile partenza di Endrick a gennaio. PianetaMilan raccoglie e analizza per voi le migliori notizie sul mondo rossonero della mattinata.

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Il Milan segue Ermedin Demirović

Secondo quanto riportato daper l'attacco del Milan c'è l'opzionedello, profilo molto apprezzato da. L’attaccante bosniaco è in scadenza di contratto nele al momento non c’è accordo con la società biancorossa per rinnovare. Potrebbe costare molto meno diede, nelle scorse settimane, scout rossoneri hanno seguito le partite proprio dello Stoccarda.

Ermedin Demirović è una prima punta esperta e molto completa visto che sa giocare sia spalle alla porta sia attaccare la profondità e la verticalità. In area di rigore è un calciatore molto freddo che sa trovare la rete con continuità. Tutte queste caratteristiche lo potrebbero rendere il vice Ramos ideale.

Virgil van Dijk, Liverpool in pole, ma ...

Il Milan continua a seguire con molto interesse il profilo di: il difensore classe 1991 è in scadenza di contratto con ile può quindi accordarsi con chi vuole da gennaio in poi per le prossime stagioni. Il giornalista, nel suo pezzo per, rivela di come il pallino della situazione sia in mano ai "Reds", ma anche di come l'olandese voglia un biennale per restare. Se non dovesse esserci l'accordo il Milan si farebbe trovare pronto.

Per la difesa di Amorim potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle, visto che van Dijk sta giocando ancora con tanta continuità. Un aspetto da risolvere sarebbe quello dello stipendio visto che oggi guadagna 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Tanti per un difensore della sua età.

Doppia cessione a gennaio?

Come scriveperin estate ci sono stati gli interessamenti die a gennaio potrebbe essere uno dei partenti. Perspunta la pista: il centrocampista inglese scade a fine stagione e non ci sono al momento margini per un possibile rinnovo. Da non escludere poi un possibile richiamo dalla

Sempre secondo il quotidiano il Diavolo ha in programma degli incontri con i rappresentanti di Francesco Camarda e Christian Comotto per decidere le mosse in vista di gennaio. Per il centrocampista resta il Genoa in pole, mentre per l'attaccante ci sono piste in Serie A, in Serie B e anche all'estero. Da capire le mosse del Milan: in caso di partenza di Estupiñán e Loftus-Cheek potrebbero essere necessari gli arrivi di un nuovo esterno e un nuovo mediano, anche solo a livello numerico.

Endrick, Mourinho criptico

L'allenatore del Real Madridha parlato in conferenza stampa di, prima chiudendo del tutto a una sua cessione:

Poi aprendo un grande spiraglio per il Milan: "Poi, se la struttura sopra di me, i miei superiori, decidono una cosa diversa, è il calcio di oggi. Bisogna rispettarlo. Però sanno che per me Endrick è importante". Il Diavolo resta molto interessato e starebbe preparando un'offerta da 60 milioni di euro più bonus per prelevarlo a titolo definitivo a gennaio.