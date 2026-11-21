Nonostante manchi più di un mese all'apertura della finestra invernale di calciomercato, Gerry Cardinale è già attivo per delineare le strategie del Milan. Il blitz in sede del patron non è un segnale scontato: rispetto agli anni passati è un cambio di passo importante. Vediamo l'evoluzione del suo atteggiamento rispetto alle stagioni precedenti e come la squadra potrebbe beneficiarne.

Milan, Cardinale cambia passo

Il confronto con il passato

Le strategie del Milan per il mercato di gennaio

La promessa estiva è stata rispettata:con una presenza in Italia che ormai è diventata consuetudine. Nelle prime quattro stagioni alla guida del club, il proprietario non ci ha quasi mai messo la faccia, mentre ora sta diventando a tutti gli effetti il volto del Diavolo. Il prossimo passo è dare continuità a questo impegno anche sul mercato.Lo scorso inverno, con la squadra a -5 dal 1° posto in classifica, dal mercato invernale è arrivato il solo, peraltro in prestito. Una sessione in cui ilavrebbe potuto rinforzarsi ulteriormente e provare davvero a competere per il titolo., invece, ha deciso di non mettere mano al portafoglio e lasciare Massimiliano Allegri in balia degli eventi. Ora le cose sono cambiate: il patron rossonero ha intenzione diI reparti in cui ilha intenzione di investire sono i seguenti:

DIFESA

Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In estate la società rossonera aveva già effettuato un tentativo: a gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Lisbona. Le altre opzioni sono Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise e Luca Reggiani del Borussia Dortmund.

ATTACCO

Qui ci sono quattro piste su cui il Milan sta lavorando:

Endrick: potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio per 60 milioni di euro con controriscatto a favore dei 'Blancos' per 80 milioni.

potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio per 60 milioni di euro con controriscatto a favore dei 'Blancos' per 80 milioni. Nicolò Tresoldi: valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge.

valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge. Ermedin Demirović : alternativa low-cost dallo Stoccarda.

: alternativa low-cost dallo Stoccarda. Paul Mendy: contropartita in caso di eventuale prestito di Camarda il Cagliari.

Il rinnovo di Rabiot

Nel corso del vertice a Casa Milan, tra i temi sul tavolo c'era anche quello del. Estendere il contratto del centrocampista francese è considerato prioritario da, che lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire il progetto. L'idea è prolungare l'accordo attuale - in scadenza nel 2028 -con tanto di adeguamento di ingaggio.