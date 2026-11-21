Gerry Cardinale si presenta a Casa Milan per pianificare il mercato di gennaio: quanto è cambiato il suo atteggiamento rispetto agli anni passati
Cardinale arrivato all'evento per il lancio del progetto del nuovo stadio | VIDEO
Nonostante manchi più di un mese all'apertura della finestra invernale di calciomercato, Gerry Cardinale è già attivo per delineare le strategie del Milan. Il blitz in sede del patron non è un segnale scontato: rispetto agli anni passati è un cambio di passo importante. Vediamo l'evoluzione del suo atteggiamento rispetto alle stagioni precedenti e come la squadra potrebbe beneficiarne.
Milan, Cardinale cambia passoLa promessa estiva è stata rispettata: Cardinale sta seguendo assiduamente il Milan tra San Siro e Milanello, con una presenza in Italia che ormai è diventata consuetudine. Nelle prime quattro stagioni alla guida del club, il proprietario non ci ha quasi mai messo la faccia, mentre ora sta diventando a tutti gli effetti il volto del Diavolo. Il prossimo passo è dare continuità a questo impegno anche sul mercato.
Il confronto con il passatoLo scorso inverno, con la squadra a -5 dal 1° posto in classifica, dal mercato invernale è arrivato il solo Niclas Füllkrug, peraltro in prestito. Una sessione in cui il Milan avrebbe potuto rinforzarsi ulteriormente e provare davvero a competere per il titolo. Cardinale, invece, ha deciso di non mettere mano al portafoglio e lasciare Massimiliano Allegri in balia degli eventi. Ora le cose sono cambiate: il patron rossonero ha intenzione di condurre un mercato di riparazione in grande stile.
Le strategie del Milan per il mercato di gennaioI reparti in cui il Milan ha intenzione di investire sono i seguenti:
DIFESA
Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In estate la società rossonera aveva già effettuato un tentativo: a gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Lisbona. Le altre opzioni sono Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise e Luca Reggiani del Borussia Dortmund.
ATTACCO
Qui ci sono quattro piste su cui il Milan sta lavorando:
- Endrick: potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio per 60 milioni di euro con controriscatto a favore dei 'Blancos' per 80 milioni.
- Nicolò Tresoldi: valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge.
- Ermedin Demirović: alternativa low-cost dallo Stoccarda.
- Paul Mendy: contropartita in caso di eventuale prestito di Camarda il Cagliari.
Il rinnovo di RabiotNel corso del vertice a Casa Milan, tra i temi sul tavolo c'era anche quello del rinnovo di Adrien Rabiot. Estendere il contratto del centrocampista francese è considerato prioritario da Cardinale, che lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire il progetto. L'idea è prolungare l'accordo attuale - in scadenza nel 2028 - fino al 30 giugno 2030, con tanto di adeguamento di ingaggio.
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