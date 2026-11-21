Verso Milan-Frosinone: Amorim recupera Pavlović ("Ci manca il suo fuoco"), fa il punto sui nazionali dopo la sosta e prepara un Diavolo ultra offensivo
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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia di Milan-Frosinone in primis sul recupero di Strahinja Pavlović:
"Pavlović sta meglio, vuole giocare e a noi manca quel fuoco che ha dentro. Farà parte della squadra domani, ma devo ancora capire se sarà titolare o meno. Altri calciatori si sono allenati di più".
"Sì, credo che tutti siano pronti. Abbiamo dovuto gestire i carichi in settimana, alcuni hanno viaggiato. Però sono tutti a disposizione, sono contento che giochino, serve a mantenere la condizione".
Uno su tutti è Pulisic, che è tornato molto tardi dalle sfide dei suoi USA, ma che potrebbe comunque essere schierato titolare.
La probabile formazione del Milan contro il FrosinoneIl Diavolo di Ruben Amorim potrebbe giocare di nuovo con un assetto tattico molto offensivo, quello visto contro il Genoa prima della sosta, con Pulisic, Rabiot, Moreira, Cisse e Ramos insieme in campo dal primo minuto. Amorim dovrebbe completare la squadra con Rabiot e Modrić al centro del campo, con Pavlović che potrebbe partire dalla panchina.
Diawara è pronto a giocare al centro: da capire se a sinistra, in quel caso, sarebbe confermato Musah come a Genova.
Ecco la probabile formazione rossonera per il Frosinone. MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All.: R. Amorim.
Importante ancora una volta il passaggio di Amorim su Pavlović: per l'allenatore rossonero il difensore serbo rappresenta il fuoco che tutto il Milan dovrebbe mettere in campo.
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