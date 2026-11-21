Gabbia avvisa i tifosi del Milan: "Voglio tornare più forte di prima. E su Baresi..." | Video PianetaMilan

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia di Milan-Frosinone in primis sul recupero di Strahinja Pavlović:

"Pavlović sta meglio, vuole giocare e a noi manca quel fuoco che ha dentro. Farà parte della squadra domani, ma devo ancora capire se sarà titolare o meno. Altri calciatori si sono allenati di più".

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"Sì, credo che tutti siano pronti. Abbiamo dovuto gestire i carichi in settimana, alcuni hanno viaggiato. Però sono tutti a disposizione, sono contento che giochino, serve a mantenere la condizione".

I giocatori in Nazionale sono quelli che hanno giocato di più in Serie A, se hanno recuperato. Amorim risponde:

Uno su tutti è Pulisic, che è tornato molto tardi dalle sfide dei suoi USA, ma che potrebbe comunque essere schierato titolare.

La probabile formazione del Milan contro il Frosinone

Il Diavolo dipotrebbe giocare di nuovo con un, quello visto contro il Genoa prima della sosta, con Pulisic, Rabiot, Moreira, Cisse e Ramos insieme in campo dal primo minuto. Amorim dovrebbe completare la squadra conal centro del campo, con

Diawara è pronto a giocare al centro: da capire se a sinistra, in quel caso, sarebbe confermato Musah come a Genova.

Ecco la probabile formazione rossonera per il Frosinone. MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All.: R. Amorim.

Importante ancora una volta il passaggio di Amorim su Pavlović: per l'allenatore rossonero il difensore serbo rappresenta il fuoco che tutto il Milan dovrebbe mettere in campo.