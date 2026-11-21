Le probabili formazioni di Milan-Frosinone per la 12^ giornata di Serie A: i ballottaggi di Amorim e Alvini, gli infortunati e dove vederla in tv e streaming
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È quasi tutto pronto per Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma domani sera alle ore 18:00. I due allenatori, Rúben Amorim e Massimiliano Alvini, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino delle due squadre. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Le scelte di Rúben Amorim e Massimiliano Alvini
QUI MILANRuben Amorim dovrebbe tornare a proporre la difesa a tre: tra i pali torna Maignan, mentre la retroguardia sarà composta da Gila, De Winter e Diawara. In mezzo al campo largo a Modric e Rabiot, affiancati da Musah e Moreira sulle corsie. Alle spalle di Ramos dovrebbero agire Pulisic e Cisse.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Modric, Rabiot, Musah; Pulisic, Cisse; G. Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
QUI FROSINONE
Massimiliano Alvini risponde con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Gheddjemis, Schmid e Kvernandze, che proveranno a complicare i piani del Milan. Out per squalifica il difensore Gabriele Bracaglia e per infortunio bomber Antonio Raimondo.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Monterisi, Calvani, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Gheddjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea; Allenatore: Massimiliano Alvini
Infortunati e squalificatiMilan: Chukwueze, Tomori, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano (infortunati).
Frosinone: Grillitsch, Raimondo (infortunati); Bracaglia (squalificato).
L'arbitro di Milan-FrosinoneL'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri di Rúben Amorim ed i giallazzurri di Massimiliano Alvini:
- Arbitro: Luca Pairetto (Sez. Nichelino)
- Assistenti: Domenico Palermo e Paolo Laudato
- IV Uomo: Daniele Chiffi
- V.A.R.: Ivano Pezzuto
- A.V.A.R.: Alessandro Prontera
Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streamingLa partita tra Milan e Frosinone, valida per la 12ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutte e 10 le gare di ogni turno del campionato 2026-2027. La sfida tra i rossoneri di Ruben Amorim e i gialloblù di Massimiliano Alvini sarà inoltre disponibile su Sky, al canale 251, e in streaming su NOW.
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