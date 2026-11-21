È quasi tutto pronto per Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma domani sera alle ore 18:00. I due allenatori, Rúben Amorim e Massimiliano Alvini, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino delle due squadre. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le scelte di Rúben Amorim e Massimiliano Alvini

QUI MILAN

dovrebbe tornare a proporre la: tra i pali torna, mentre la retroguardia sarà composta da. In mezzo al campo largo a, affiancati dasulle corsie. Alle spalle didovrebbero agire

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Modric, Rabiot, Musah; Pulisic, Cisse; G. Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

QUI FROSINONE

Massimiliano Alvini risponde con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Gheddjemis, Schmid e Kvernandze, che proveranno a complicare i piani del Milan. Out per squalifica il difensore Gabriele Bracaglia e per infortunio bomber Antonio Raimondo.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Monterisi, Calvani, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Gheddjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea; Allenatore: Massimiliano Alvini

Infortunati e squalificati

Chukwueze, Tomori, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano

Frosinone: Grillitsch, Raimondo (infortunati); Bracaglia (squalificato).

L'arbitro di Milan-Frosinone

Arbitro : Luca Pairetto (Sez. Nichelino)

: Luca Pairetto (Sez. Nichelino) Assistenti : Domenico Palermo e Paolo Laudato

: Domenico Palermo e Paolo Laudato IV Uomo : Daniele Chiffi

: Daniele Chiffi V.A.R. : Ivano Pezzuto

: Ivano Pezzuto A.V.A.R.: Alessandro Prontera

Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streaming

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri died i giallazzurri diLa partita travalida per la 12ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutte e 10 le gare di ogni turno del campionato 2026-2027. La sfida tra i rossoneri di Ruben Amorim e i gialloblù di Massimiliano Alvini sarà inoltre disponibile su Sky, al canale 251, e in streaming su NOW.