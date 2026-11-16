Il Milan pensa al mercato invernale, con l'obiettivo di riformare la rosa a disposizione di Ruben Amorim in modo da affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Gerry Cardinale, che ha ribadito le ambizioni del club, adesso i tifosi aspettano delle vere e proprie risposte concrete.

Milan, le parole di Di Marzio

Tra le priorità del mercato rossonero figura sicuramente l'arrivo di un viceCondestinato a partire in prestito per trovare maggiore continuità, ildovrà individuare un'alternativa offensiva degna di nota. Come detto in precedenza, però, non sarà l'unico reparto ad essere ritoccato.

Per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Goncalo Inacio, difensore centrale dello Sporting Lisbona già accostato numerose volte al Milan durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. A parlare nuovamente di questo nome è stato il noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta su Sky sport:

“Penso ad un difensore come situazione in più da aggiungere nell’organico del Milan, l’Inacio dello Sporting che il Milan ha trattato d’estate. Allora lo Sporting non l’ha ceduto, può tornare assolutamente come nome buono”

La situazione e la posizione di Cardinale

Il patron rossonerovede in Goncalo Inacio il nome perfetto per la difesa rossonera, ponendolo in cima alla lista e facendolo diventare un vero e proprio obiettivo. Ma quanto è la sua valutazione? Il club portoghese chiede una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Proprio in estate, quando il nome del centrale era stato accostato numerosissime volte ai rossoneri, il club non è riuscito a concludere il colpo, e i risultati si stanno vedendo: l'allenatore portoghese, Ruben Amorim, sta facendo i conti con numerosi infortuni. Proprio per questo, l'arrivo di un centrale a gennaio è a dir poco vitale.