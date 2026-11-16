Il Milan guarda al calciomercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzare la rosa e provare a compiere un salto di qualità. Secondo quanto raccontato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il proprietario Gerry Cardinale avrebbe messo nel mirino la conquista dello Scudetto e sarebbe pronto a intervenire per sistemare i punti deboli della squadra. Un progetto che avrebbe già una guida tecnica individuata in Markus Krösche, destinato ad arrivare ufficialmente a gennaio, ma già operativo.

Il dirigente tedesco, 46 anni, ex Eintracht Francoforte, viene descritto come un professionista con una rete di scouting importante e sistemi innovativi di valutazione dei calciatori. Le priorità per la sessione invernale sarebbero tre: un centravanti capace di garantire gol, un difensore centrale e un esterno destro di difesa. Tre interventi mirati per completare la squadra e provare a renderla competitiva per il vertice.

Tresoldi ed Endrick per l'attacco: il Bruges chiede 60 milioni

Per il reparto offensivo uno dei nomi indicati è quello di. L'attaccante del, 22 anni, viene considerato da Bucchioni un possibile grande colpo per il Milan, anche in prospettiva della Nazionale Italiana. Il giocatore, infatti, avrebbe sempre tifato per i rossoneri e un trasferimento in Italia potrebbe anche favorire una sua scelta per la maglia azzurra.

L'ostacolo principale resta però la valutazione del club belga, che secondo l'editorialista chiederebbe una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Da verificare anche la disponibilità del Bruges a trattare già a gennaio.

Resta aperta, inoltre, la pista che porta a Endrick. In questo caso l'operazione sarebbe differente: il Milan starebbe lavorando sulla possibilità di un prestito dal Real Madrid, eventualmente accompagnato da alcune clausole. Il brasiliano vorrebbe trovare maggiore continuità, ma la sua situazione dipenderebbe anche dalla volontà di Jose Mourinho, che non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire facilmente. Sull'attaccante ci sarebbe anche la Roma, mentre Cardinale avrebbe già aperto un canale di dialogo con Florentino Pérez.

Gonçalo Inácio per la difesa: resiste lo Sporting

Per il reparto arretrato il nome preferito dasarebbe quello di. Il centrale dello, 25 anni, viene descritto come un difensore dotato di buona qualità tecnica, capace di guidare la linea e avviare l'azione. Caratteristiche considerate particolarmente adatte alle esigenze del Milan.

La valutazione supererebbe i 30 milioni di euro, ma la difficoltà maggiore sarebbe rappresentata dalla posizione dello Sporting, che per il momento non vorrebbe privarsi del giocatore durante il mercato invernale. Il dialogo, secondo Bucchioni, non si sarebbe comunque interrotto.

L'alternativa indicata è Luca Reggiani, difensore di 18 anni passato dal Sassuolo al Borussia Dortmund. Il giovane ha già esordito in Prima Squadra con il club tedesco ed è nel giro della Nazionale Under 21.

Stiller dopo Modrić e il possibile ritorno di Athekame

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Gli altri due ruoli sotto osservazione riguardano il centrocampo e la fascia destra. Per il futuro della regia rossonera, Krösche avrebbe messo gli occhi su, centrocampista dello Stoccarda di 25 anni. Il giocatore avrebbee potrebbe rappresentare un possibile successore di Luka Modrić.Sulla corsia destra, invece, potrebbe esserci una soluzione interna: il Milan starebbe valutando il ritorno anticipato di, attualmente in prestito al Lione. Il 22enne elvetico sta facendo molto bene in Francia.

Il quadro delineato da Bucchioni racconta dunque un Milan intenzionato a intervenire in maniera significativa a gennaio. Tresoldi, Endrick e Inácio sono alcuni dei nomi più importanti, mentre Stiller e Athekame rappresentano ulteriori opzioni per completare la rosa. Si tratta di piste e valutazioni di mercato, non di operazioni già definite.