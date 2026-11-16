Mentre la prima squadra di Amorim cerca continuità in campionato e riscatto in Europa League, il settore giovanile rossonero sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. Vediamo come sta andando la stagione del Milan Futuro di Sergio Navarro e della Primavera di Giovanni Renna, guidate da alcuni "figli d'arte" come Vincenti Ibrahimovic.

L'avvio di stagione del Milan Primavera

Il momento complicato sembra finalmente alle spalle. Tra inizio settembre e metà ottobre, ilha perso quattro partite su cinque in campionato, alimentando il malcontento di alcuni tifosi sull'operato di. Nelle ultime due giornate, però, i rossoneri hanno alzato la testa:per ritrovare punti ed entusiasmo. Il prossimo impegno sarà la trasferta sul campo della Lazio, in programma domenica 22 novembre alle ore 11:00.

Dopo le prime 10 giornate, il Milan occupa il 6° posto in classifica del campionato Primavera 1 con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Nelle categorie giovanili, tuttavia, il piazzamento conta poco: l'obiettivo di Renna e del suo staff è quello di tirare fuori il meglio da ogni ragazzo per agevolare un'eventuale promozione in Milan Futuro o addirittura in Prima Squadra.

Da Vincent Ibrahimovic a Denzel Seedorf: i "figli d'arte"

Lo scorso 8 novembre, in occasione di Milan Primavera-Albinoleffe, Vincent Ibrahimovic si è preso la scena con una. Il secondogenito di, fratello di(attualmente in forza all'AZ Alkmaar U21), vuole costruirsi un nome tutto suo.Vincent non è un attaccante come il papà e il fratello, bensì undi geometrie, visione e inserimenti. Si distingue per una buona tecnica di base un'imponente stazza fisica, che gli permettono di essere dominante nei duelli fisici e affidabile palla al piede.

Tra le fila della Primavera rossonera c'è anche un altro "figlio d'arte": Denzel Seedorf, figlio di Clarence. Il classe 2007 è ancora fermo a zero presenze in stagione, ma chi lo conosce parla di un ragazzo con ampi margini di crescita. Centrocampista come il padre, Denzel è una mezz'ala dinamica dotata di un'ottima falcata e buona intensità atletica nelle due fasi di gioco.

La doppia vita del Milan Futuro

non si limita più al campionato. La squadra disi è iscritta ad una competizione internazionale per permettere ai ragazzi di testare il loro livello contro le migliori selezioni giovanili d'Europa. I rossoneri stanno prendendo parte alla, iniziata con una vittoria per 2-1 al 'Goodison Park' contro l'Everton Under 21. Il prossimo impegno della fase a gironi sarà il match contro lo Stoke City U21, fissato per giovedì 26 novembre alle ore 20:00.

Giunta alla sua decima edizione, la competizione è organizzata direttamente dalla Premier League e tutte le partite si giocano in Inghilterra a metà settimana. Il format prevede la partecipazione di ventiquattro squadre Under 21, equamente divise tra 12 club inglesi e 12 di altri paesi europei. È consentito schierare fino a tre giocatori di movimento fuoriquota e un portiere fuoriquota per ogni match.

L'impatto sul progetto Milan Futuro

ma lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti. Le trasferte infrasettimanali in Inghilterra, infatti, renderanno più complesso il cammino in campionato dei rossoneri, ma allo stesso tempo offriranno ai ragazzi un bagaglio d'esperienza di livello superiore.