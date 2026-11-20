Gerry Cardinale lo aveva promesso alla vigilia del derby e l'attesa dei tifosi sta per finire. Markus Krösche è pronto ad assumere il ruolo di Head of Football del Milan, manca soltanto l'ufficialità, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare prima del previsto.

Chi è Krösche

Krösche-Milan: ecco quando può arrivare l'annuncio

Prima della partita di Europa League sul campo dell'Olympiacos.

Nei giorni che precedono la trasferta in Sardegna per affrontare il Cagliari di Pisacane.

è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all', di cui è recentemente diventato membro a vita dopo l'addio consensuale dello scorso ottobre. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità di Ralf Rangnick. Il punto forte della sua strategia è, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per le casse del club.lavora sulla base di un, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gradiner Stando a quanto riportato dal giornalistasul sito della 'Gazzetta dello Sport', la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per annunciare l'innesto diin dirigenza. In particolare, gli slot possibili potrebbero essere due:

Ad ogni modo, entro dicembre il Milan avrà a disposizione un nuovo Head of Football. I tempi dovrebbero essere leggermente più lunghi per quanto riguarda il direttore sportivo, con il nome di Timmo Hardung che resta in cima alla lista dei desideri di Cardinale.

Il ruolo di Krösche al Milan

Il dirigente tedesco si occuperà di: dalle giovanili al Milan Femminile. L'ampia rete di contatti diaiuterà ilsul mercato, ma la gestione delle trattative spetterà perlopiù al futuro direttore sportivo. L'ultima parola ce l'avrà sempreche nonostante l'arrivo dei nuovi manager continuerà a guidare il club in prima persona.