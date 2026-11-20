Il Milan si prepara ad annunciare Markus Krösche come nuovo Head of Football: svelata la data della possibile ufficialità
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Gerry Cardinale lo aveva promesso alla vigilia del derby e l'attesa dei tifosi sta per finire. Markus Krösche è pronto ad assumere il ruolo di Head of Football del Milan, manca soltanto l'ufficialità, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare prima del previsto.
Chi è KröscheKrösche è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, di cui è recentemente diventato membro a vita dopo l'addio consensuale dello scorso ottobre. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità di Ralf Rangnick. Il punto forte della sua strategia è comprare a 'poco' e puntare sullo sviluppo dei talenti, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per le casse del club. Krösche lavora sulla base di un modello data driven, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gradiner.
Krösche-Milan: ecco quando può arrivare l'annuncioStando a quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin sul sito della 'Gazzetta dello Sport', la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per annunciare l'innesto di Krösche in dirigenza. In particolare, gli slot possibili potrebbero essere due:
- Prima della partita di Europa League sul campo dell'Olympiacos.
- Nei giorni che precedono la trasferta in Sardegna per affrontare il Cagliari di Pisacane.
Ad ogni modo, entro dicembre il Milan avrà a disposizione un nuovo Head of Football. I tempi dovrebbero essere leggermente più lunghi per quanto riguarda il direttore sportivo, con il nome di Timmo Hardung che resta in cima alla lista dei desideri di Cardinale.
Il ruolo di Krösche al MilanIl dirigente tedesco si occuperà di budget, strategie finanziarie e supervisione a 360° del progetto sportivo: dalle giovanili al Milan Femminile. L'ampia rete di contatti di Krösche aiuterà il Milan sul mercato, ma la gestione delle trattative spetterà perlopiù al futuro direttore sportivo. L'ultima parola ce l'avrà sempre Gerry Cardinale, che nonostante l'arrivo dei nuovi manager continuerà a guidare il club in prima persona.
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