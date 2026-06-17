Il Milan avrà un nuovo capo scout: promosso Bobby Gardiner

Il Milan sta vivendo una rivoluzione sotto tutti i punti di vista: in panchina la scelta è stata fatta visto che è arrivata l'ufficialità per Ruben Amorim. La nuova era rossonera passa inevitabilmente anche dal potenziamento delle figure dirigenziali, con un possibile piano già chiaro: i rossoneri potrebbero impostare il proprio mercato alla ricerca di giovani talenti da aggregare in rosa e poi valorizzare.

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Bobby Gardiner nuovo capo scout: la promozione strategica nel Milan

In questo scenario di totale rinnovamento, una delle promozioni più significative e strategiche riguarda una figura già presente nel club rossonero. Come scrive Tuttosport,fa parte del Milan dal 2019 e ha una grandissima passione per i dati e le analisi.

Ora è il nuovo capo scout del club rossonero, mentre fino a pochi giorni fa ricopriva il ruolo di Head of Performance Analytics. Ora il suo lavoro sarà al fianco della nuova dirigenza del Milan con il compito di analizzare i dati per scovare i calciatori da inserire in rosa per Ruben Amorim.

La filosofia del Milan: la centralità dei dati e degli algoritmi sul mercato

Questa mossa evidenzia la volontà del Milan di puntare ancora con forza sull'per la ricerca dei nuovi giocatori da inserire nel club.

Il calcio di Ruben Amorim, basato su grande intensità e compiti tattici ben definiti, richiede calciatori fisici a centrocampo e molto tecnici in fase offensiva. In più al Milan manca una prima punta fisica e un centrale di difesa che possa impostare dal basso.

L'identikit per Amorim: pedine funzionali per la rivoluzione di Cardinale

La promozione di Gardiner a capo scout serve proprio a questo: si cercherannoche corrispondano alle caratteristiche che cerca il nuovo allenatore del Milan in tutti i reparti.

La transizione da Head of Performance Analytics a capo dello scouting garantisce un minimo di continuità in una dirigenza che Gerry Cardinale vuole rivoluzionare totalmente dopo la mancata qualificazione in Champions League.