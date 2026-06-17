Accelerazione del Milan sul calciomercato dopo l'arrivo di Ruben Amorim. Il sostituto di Leão potrebbe essere Francisco Trincão dello Sporting
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Dopo l'annuncio da parte del Milan, scatta la corsa ai primi nomi da accostare ai rossoneri per il calciomercato: il Diavolo, infatti, ha affidato ufficialmente a Ruben Amorim la prima squadra maschile ed è normale aspettarsi profili già conosciuti dal portoghese per il nuovo progetto rossonero (qui tutte le notizie).
Francisco Trincão per l'attacco del Milan: cifre e l'incastro con LeãoCome scrive La Gazzetta dello Sport, il primo nome per l'attacco è quello di Francisco Trincão, uomo di Amorim allo Sporting. Esterno offensivo, Francisco Trincão è un classe 1999 che ha il contratto in scadenza con i portoghesi nel 2030. Secondo il sito Transfermarkt, il suo valore attuale è di 40 milioni di euro.
Una cifra molto importante per le casse del Milan. Sarebbe quindi un colpo possibile, probabilmente, solo dopo la cessione di Rafael Leão. L'attaccante del Milan ha già annunciato di voler cambiare aria in estate e il Diavolo conta di guadagnare tra i 50 e i 60 milioni di euro dalla sua cessione. In quel caso l'opzione Trincão potrebbe scaldarsi davvero.
A livello di stipendio, l'esterno portoghese guadagna poco più di 2 milioni di euro netti a stagione (dati da Calcio e Finanza) e quindi perfettamente nei parametri del Milan.
Le statistiche e la collocazione tattica di Trincão con AmorimIn stagione, nel campionato portoghese, ha giocato 34 partite di cui 32 da titolare, giocando la bellezza di 2851 minuti totali. Ecco i suoi dati (estratti dal sito Sofascore):
- 7 gol e addirittura 11 assist;
- 57.1 tocchi medi a partita;
- 14 grandi occasioni create;
- 1.4 di dribbling riusciti di media.
Nel Milan di Amorim giocherebbe come esterno del tridente o come uno dei giocatori offensivi dietro la prima punta in caso di 3-4-2-1.
L'alternativa Can Uzun: il pupillo di Krösche in BundesligaL'altra opzione avanzata da La Gazzetta dello Sport è quella di Can Uzun, talentino classe 2005 che sogna l’Italia e che Krösche e Hardung (candidati a prendere in mano il progetto rossonero) conoscono molto bene, visto che si tratta di un giocatore dell’Eintracht Francoforte.
Ecco i numeri più interessanti di Uzun (dal sito Sofascore):
- 15 volte da titolare nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo;
- 8 gol segnati con xG (gol attesi) fermi a quota 3.93;
- 4 assist serviti ai compagni, con gli xA fermi a 2.98;
- 41.1 tocchi di media a partita con 2.0 di tiri tentati e un passaggio chiave di media.
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