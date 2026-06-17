Dopo l'annuncio da parte del Milan, scatta la corsa ai primi nomi da accostare ai rossoneri per il calciomercato: il Diavolo, infatti, ha affidato ufficialmente a Ruben Amorim la prima squadra maschile ed è normale aspettarsi profili già conosciuti dal portoghese per il nuovo progetto rossonero (qui tutte le notizie).

Francisco Trincão per l'attacco del Milan: cifre e l'incastro con Leão

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo nome per l'attacco è quello di, uomo di Amorim allo Sporting. Esterno offensivo, Francisco Trincão è un classe 1999 che ha il contratto in scadenza con i portoghesi nel 2030. Secondo il sito Transfermarkt, il suo valore attuale è di

Una cifra molto importante per le casse del Milan. Sarebbe quindi un colpo possibile, probabilmente, solo dopo la cessione di Rafael Leão. L'attaccante del Milan ha già annunciato di voler cambiare aria in estate e il Diavolo conta di guadagnare tra i 50 e i 60 milioni di euro dalla sua cessione. In quel caso l'opzione Trincão potrebbe scaldarsi davvero.

A livello di stipendio, l'esterno portoghese guadagna poco più di 2 milioni di euro netti a stagione (dati da Calcio e Finanza) e quindi perfettamente nei parametri del Milan.

Le statistiche e la collocazione tattica di Trincão con Amorim

7 gol e addirittura 11 assist;

e addirittura 11 assist; 57.1 tocchi medi a partita;

a partita; 14 grandi occasioni create ;

; 1.4 di dribbling riusciti di media.

In stagione, nel campionato portoghese, ha giocato 34 partite di cui 32 da titolare, giocando la bellezza di 2851 minuti totali. Ecco i suoi dati (estratti dal sito Sofascore):

Nel Milan di Amorim giocherebbe come esterno del tridente o come uno dei giocatori offensivi dietro la prima punta in caso di 3-4-2-1.

L'alternativa Can Uzun: il pupillo di Krösche in Bundesliga

L'altra opzione avanzata da La Gazzetta dello Sport è quella di, talentino classe 2005 che sogna l’Italia e che(candidati a prendere in mano il progetto rossonero) conoscono molto bene, visto che si tratta di un giocatore dell’

Ecco i numeri più interessanti di Uzun (dal sito Sofascore):