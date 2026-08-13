Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Rafael Leão non prenderà parte alla trasferta del Milan in Polonia per l'amichevole di Ferragosto contro il Manchester United. Il portoghese ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite che gli impedisce di recuperare in tempo utile per il test contro i ‘Red Devils’. E ora anche l’esordio in campionato contro il Torino è a rischio.

Milan, infortunio Leao: le sue condizioni in vista del Torino

Un infortunio che complica la cessione?

Il vertice con Cardinale per decidere il futuro