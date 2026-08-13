Problema al quadricipite per Rafael Leao che salta l'amichevole contro il Manchester United: in dubbio anche in vista di Torino-Milan. E occhio al mercato
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Rafael Leão non prenderà parte alla trasferta del Milan in Polonia per l'amichevole di Ferragosto contro il Manchester United. Il portoghese ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite che gli impedisce di recuperare in tempo utile per il test contro i ‘Red Devils’. E ora anche l’esordio in campionato contro il Torino è a rischio.
Milan, infortunio Leao: le sue condizioni in vista del TorinoDopo la tournée in Australia, Leão ha proseguito gli allenamenti a Milanello, ma il problema fisico accusato nell’ultima seduta lo costringerà a diversi giorni di stop. La sua presenza per la prima giornata di campionato contro il Torino, in programma domenica 23 agosto, resta al momento incerta. Le condizioni del portoghese verranno monitorate e valutate dallo staff medico nei prossimi giorni.
Un infortunio che complica la cessione?Il problema fisico di Leão potrebbe avere delle conseguenze anche sul mercato. Per quanto non dovrebbe trattarsi di niente di troppo grave, gli eventuali club interessati potrebbero avere qualche perplessità in più nell'acquistare un giocatore infortunato. Ne è una dimostrazione il caso di Santiago Gimenez, la cui cessione è stata rallentata dall'infortunio alla caviglia rimediato ai Mondiali.
Il vertice con Cardinale per decidere il futuroCome riportato dal sito 'Gianlucadimarzio.com', per la prossima settimana è in programma un incontro tra Gerry Cardinale e Leão per discutere del futuro del portoghese. L'obiettivo del vertice sarà quello di capire insieme quale strada sia meglio percorrere, sia per il bene del club sia per quello del giocatore. Una risposta definitiva sul destino del portoghese, dunque, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Intanto, la speranza di Ruben Amorim è quella di averlo a disposizione per la 1ª giornata di campionato contro il Torino.
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