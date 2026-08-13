Giornata di decisioni importanti a Milanello, dove il proprietario Gerry Cardinale ha presenziato per pianificare il mercato del Milan con Ruben Amorim. Sette giocatori sono stati tagliati fuori dal progetto tecnico, ma il tempo stringe e il lavoro da fare è tanto. Intanto, spunta l'ipotesi di un possibile scambio con la Roma per "risolversi un problema a vicenda". Dall'Argentina arrivano voci di un'offerta del club rossonero per Leandro Paredes, attualmente sotto contratto con il Boca Juniors.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, il vertice di mercato tra Cardinale e Amorim

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto, Gerry Cardinale è atterrato a Milanello a bordo di un elicottero privato . Nel corso della sua visita al centro sportivo di Carnago, il proprietario delha avuto un lungo colloquio conper pianificare le strategie di mercato. Dopo pranzo, il patron di RedBird si è intrattenuto con il direttore del player tradinge il Director of football intelligence

Si è trattato di una giornata proficua per il gruppo di lavoro, che ha preso una decisione definitiva sui calciatori in uscita. A 19 giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, infatti, Amorim e Cardinale hanno finalmente scelto le pedine da sacrificare per finanziare nuovi colpi in entrata.

I giocatori fuori dal progetto

Fikayo Tomori

Youssouf Fofana

David Odogu

Christopher Nkunku

Come riferito daa 'Sky Sport', questi sono i giocatori che non faranno più parte del progetto tecnico rossonero:

L'obiettivo è monetizzare il più possibile dalle cessioni per finanziare gli ultimi colpi in entrata, ma la lista dei partenti non si ferma solamente a quattro nomi.Tra gli elementi con le valigie in mano in attesa di offerte figurano anche Terracciano, Gimenez ed Estupinan.

Milan, idea scambio Soulé-Nkunku con la Roma

L'ipotesi che circola con maggiore insistenza da quando è stata resa nota la possibile partenza diè quella di uno scambio con laper arrivare aIlha individuato nell'esterno argentino un possibile rinforzo da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'ex Juventus e Frosinone non rientra più nei piani di, che vorrebbe un calciatore con altre caratteristiche per il ruolo di trequartista.

I due club avevano già pensato ad uno scambio la scorsa estate, quando negli ultimi giorni di mercato l'ex direttore sportivo Igli Tare aveva parlato di un possibile scambio alla pari tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Al momento non risultano trattative ufficiali tra le due società, anche perché la Roma è concentrata a chiudere l'operazione Rodrigo Mora. Se i giallorossi dovessero tornare all'arrembaggio per Nkunku (scenario che secondo Fabrizio Romano potrebbe avverarsi), il Milan avrebbe la carta Soulé da giocarsi.

L'offerta per Paredes

Stando a quanto riferito dal giornalista argentino Martin Arevalo, ilavrebbe presentato un'offerta a Leandro Paredes per tornare in Italia. Secondo il giornalista, per convincere il centrocampista del Boca Juniors, il club rossonero avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale valido fino al 30 giugno 2029.

La proposta del Milan è stata prontamente rifiutata da Paredes, che è tornato al Boca Juniors la scorsa estate dopo undici anni di carriera in Europa. Stando a quanto riportato dai media turchi, invece, il giocatore sarebbe in trattativa avanzata con il Trabzonspor. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan voglia fare un nuovo tentativo per l'argentino o se preferirà virare su altri centrocampisti.