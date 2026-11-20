Il Milan continua a tenere sotto stretta osservazione il mercato, non solo per gennaio, anche in prospettiva futura verso la prossima stagione. Dalla Premier League ci potrebbero essere due occasioni più uniche che rare vista l'importanza dei due calciatori: parliamo di Virgil van Dijk e Bruno Fernandes, entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2027 (anche se il Manchester United può rinnovare per un altro anno il portoghese grazie a un'opzione presente nel suo contratto).

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La svolta di RedBird: dal modello Modrić-Rabiot alle nuove occasioni a zero

Si parla molto di entrambi i calciatori che, qualche stagione fa, non sarebbero proprio stati considerati dal: sia per l'età e quindi la rivendibilità praticamente impossibile, sia per i costi "accessori" che prevedono l'arrivo di un calciatore a parametro zero.

Un cambio di rotta avvenuto un paio di estati fa con l'arrivo a zero di Luka Modrić e il colpo Adrien Rabiot dal Marsiglia. Due calciatori ultratrentenni che però hanno rivoltato completamente il centrocampo del Milan e, anche in questa stagione, sono tra i più dominanti della Serie A.

Perché van Dijk e Bruno Fernandes sarebbero perfetti per il Milan

sarebbe quel leader che manca ancora nel reparto difensivo:sta dimostrando ancora di avere gambe e colpi per guidare il Liverpool in Premier League e in Champions League. In Serie A potrebbe fare assolutamente la differenza.

Discorso simile per quanto riguarda Bruno Fernandes: classe 1994 conosce benissimo il suo connazionale Ruben Amorim e può diventare il "vero" erede di Luka Modrić. Il mediano croato potrebbe lasciare il calcio giocato al termine di questa stagione ed è un giocatore insostituibile: mettere in rosa un calciatore esperto e dalle qualità assolute di Bruno Fernandes potrebbe sopperire alla perdita, con una stella di grande livello con ancora stagioni importanti all'orizzonte.

I numeri stagionali di Bruno Fernandes in Premier League

Presenze: 9;

9; Da titolare: 9;

9; Tocchi per partita: 77,4;

77,4; Recuperi per partita: 3,9;

3,9; Passaggi precisi per partita: 48,0 (81%);

48,0 (81%); Grandi occasioni create: 4;

4; xA: 2,18;

2,18; Assist: 2;

2; xG: 3,95;

3,95; Gol: 4;

4; Tiri in porta per partita: 0,8;

0,8; Dribbling riusciti per partita: 0,2 (25%).

Questi i numeri del portoghese nella stagione in Premier League (dal sito):

Il Milan di RedBird ha già dimostrato di avere cambiato passo e idee sugli investimenti: chiudere van Dijk e Bruno Fernandes potrebbe essere fondamentale per l'ulteriore crescita del club verso il ritorno alle vette italiane ed europee. Serviranno altri "Modrić" in futuro e due profili del genere sono perfetti.