Virgil van Dijk al Milan, Cardinale stravede per lui: c'è già un segnale! Tutte le novità e i numeri

Il Milan sogna Virgil van Dijk a parametro zero. Le parole del difensore del Liverpool sul rinnovo, la concorrenza turca e i nomi per il mercato di gennaio
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Il Milan continua il suo lavoro per il prossimo futuro e a gennaio i rossoneri dovrebbero andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Occhio al profilo di Virgil van Dijk anche in vista della prossima stagione, visto che il suo contratto in essere con il Liverpool è in scadenza a giugno 2027.
Il futuro di van Dijk e il retroscena su CardinalePer la prima volta, come sottolinea "La Gazzetta dello Sport", l'olandese ha messo in discussione il suo futuro con la maglia dei reds:
"Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove".
Come scrive la rosea Gerry Cardinale stravede da sempre per van Dijk e la situazione già da gennaio potrebbe essere interessante senza rinnovo, visto che l'olandese potrebbe firmare con chi vuole in vista delle prossime stagioni.
La concorrenza dalla Turchia e i nomi per gennaioOltre al Milan ci potrebbero essere le squadre turche ovvero Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor. Sarà una scelta di vita per l'olandese, ma se dovesse puntare a guadagnare il più possibile sarebbe una corsa complessa per il Milan. Ovviamente servirebbe un Diavolo in Champions League e competitivo per lo Scudetto per convincere van Dijk sul lato sportivo.
L'opzione comunque sarebbe per la prossima stagione: per gennaio i nomi che fa "La Gazzetta dello Sport" sono:
- Gonçalo Inácio
- Ismaëlo Ganiou
- Massiré Sylla
L'impatto nella squadra di Amorim e il nodo ingaggioOvviamente l'inserimento di un calciatore come Virgil van Dijk a zero aumenterebbe sensibilmente il valore del reparto arretrato di Amorim in vista della prossima stagione, come successo qualche stagione fa al centrocampo con l'arrivo di Luka Modrić.
Ovviamente servirebbe trovare la quadra economica visto che l'olandese guadagna al Liverpool 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Ovvio, è un '91 e potrebbe accontentarsi di una cifra molto più bassa per continuare a lottare per obiettivi importanti con il Milan.
I numeri di van Dijk in Premier LeagueA livello di numeri, van Dijk continua ad essere il leader difensivo dei reds. Ecco le sue statistiche in questo inizio di Premier League (dati da Sofascore):
- Presenze: 10.
- Da titolare: 10.
- Minuti in campo: 900 (90 a partita).
- Porte inviolate (Clean sheet): 4.
- Palloni recuperati a partita: 3,5.
- Dribbling subiti a partita: 0,0.
- Errori che hanno portato a un tiro: 0.
- Errori che hanno portato a un gol: 0.
- Duelli totali vinti a partita: 4,8 (75%).
- Tocchi a partita: 81,2.
- Passaggi precisi a partita: 60,7 (88%).
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