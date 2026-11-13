Milan, occhi su Javier Rodríguez: difensore perfetto per Amorim. Ecco chi è e il costo

Continuano le voci di calciomercato sul Milan in vista di una sessione invernale molto importante. Secondo quanto riportato da TEAMtalk ci sarebbero anche i rossoneri sul profilo di Javier Rodríguez, difensore classe 2003 del Celta Vigo.

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Come gioca Javier Rodríguez: caratteristiche e ruolo perfetto per Amorim

Intorno allo spagnolo grande interesse: Newcastle United, Everton, Bournemouth e Fulham in Premier League, ma anche PSG e Como. Secondo il sito è presente unae per prenderlo a gennaio dovrebbe servire una cifra molto vicina alla clausola stessa. Cresciuto nel vivaio del club galiziano, Javier Rodríguez si è imposto in prima squadra diventando uno dei giovani difensori più interessanti di tutto il campionato spagnolo.Ruolo primario quello di centrale di difesa, ma può essere anche schierato come terzino di una difesa a quattro o come braccetto in una difesa a tre. È dotato di un'ottima qualità di base tipica del calcio spagnolo e infatti sa impostare dal basso senza problemi e sa trovare i compagni con precisione. Non è altissimo e dotato di una grande stazza, ma vince i duelli grazie alle sue letture difensive e al suo ottimo senso della posizione difensiva.

Javier Rodríguez, sulla carta, è un profilo perfetto per la difesa del Milan di Amorim: il portoghese predilige proprio difensori tecnici e bravi a gestire il pallone dal basso e anche tatticamente duttili e mobili. Con il Diavolo potrebbe giocare in tre posizioni: difensore centrale o terzino nella difesa a quattro, braccetto nella difesa a tre. Sarebbe molto importante aggiungere un difensore tecnico nella rosa di Amorim, anche se il prezzo e la concorrenza sono molto alti.

I numeri di Javier Rodríguez nella Liga (dati Sofascore)

Presenze: 33 (di cui 28 da titolare).

33 (di cui 28 da titolare). Tocchi di media a partita: 67.5.

67.5. Passaggi riusciti a partita: 50.4 (90%).

50.4 (90%). Partite senza subire gol: 7.

7. Palle recuperate a partita: 2.2.

2.2. Dribbling subiti a partita: 0.6.

0.6. Errori che hanno portato al tiro: 4.

4. Errori che hanno portato al gol: 1.

Ecco i numeri di Javier Rodríguez nel campionato spagnolo 2025-26 (dati dal sito Sofascore):