Milan, occhi su Javier Rodríguez: difensore perfetto per Amorim. Ecco chi è e il costo

Nuova idea per la difesa di Amorim: occhi su Javier Rodríguez. Ecco come gioca il classe 2003 dello Celta Vigo e i suoi numeri stagionali

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Continuano le voci di calciomercato sul Milan in vista di una sessione invernale molto importante. Secondo quanto riportato da TEAMtalk ci sarebbero anche i rossoneri sul profilo di Javier Rodríguez, difensore classe 2003 del Celta Vigo.

Intorno allo spagnolo grande interesse: Newcastle United, Everton, Bournemouth e Fulham in Premier League, ma anche PSG e Como. Secondo il sito è presente una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro e per prenderlo a gennaio dovrebbe servire una cifra molto vicina alla clausola stessa. Cresciuto nel vivaio del club galiziano, Javier Rodríguez si è imposto in prima squadra diventando uno dei giovani difensori più interessanti di tutto il campionato spagnolo.

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Come gioca Javier Rodríguez: caratteristiche e ruolo perfetto per Amorim

Ruolo primario quello di centrale di difesa, ma può essere anche schierato come terzino di una difesa a quattro o come braccetto in una difesa a tre. È dotato di un'ottima qualità di base tipica del calcio spagnolo e infatti sa impostare dal basso senza problemi e sa trovare i compagni con precisione. Non è altissimo e dotato di una grande stazza, ma vince i duelli grazie alle sue letture difensive e al suo ottimo senso della posizione difensiva.

Javier Rodríguez, sulla carta, è un profilo perfetto per la difesa del Milan di Amorim: il portoghese predilige proprio difensori tecnici e bravi a gestire il pallone dal basso e anche tatticamente duttili e mobili. Con il Diavolo potrebbe giocare in tre posizioni: difensore centrale o terzino nella difesa a quattro, braccetto nella difesa a tre. Sarebbe molto importante aggiungere un difensore tecnico nella rosa di Amorim, anche se il prezzo e la concorrenza sono molto alti.

I numeri di Javier Rodríguez nella Liga (dati Sofascore)

Ecco i numeri di Javier Rodríguez nel campionato spagnolo 2025-26 (dati dal sito Sofascore):
  • Presenze: 33 (di cui 28 da titolare).
  • Tocchi di media a partita: 67.5.
  • Passaggi riusciti a partita: 50.4 (90%).
  • Partite senza subire gol: 7.
  • Palle recuperate a partita: 2.2.
  • Dribbling subiti a partita: 0.6.
  • Errori che hanno portato al tiro: 4.
  • Errori che hanno portato al gol: 1.

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