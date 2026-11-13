Rabiot e il Milan, rinnovo entro fine 2026: la proposta è già sul tavolo! Le cifre e la sua volontà

Il Milan continua il lavoro sui rinnovi dei calciatori già presenti in rosa e il prossimo passo è quello di arrivare all'accordo con Adrien Rabiot. Come sottolinea "Il Corriere dello Sport" il francese è e sarà uno dei perni centrali del progetto di Rúben Amorim e il club vuole trovare un accordo entro la fine del 2026.

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I dettagli del rinnovo: scadenza e nuovo ingaggio

I numeri straordinari di Rabiot in Serie A

Presenze: 9.

9. Partite da titolare: 7.

7. Gol: 5.

5. Expected goals (xG): 1,46.

1,46. Frequenza gol: 133 min.

133 min. Percentuale realizzativa: 42%.

42%. Assist: 4.

4. Expected assists (xA): 0,82.

0,82. Tocchi per partita: 57,6.

57,6. Grandi occasioni create: 3.

3. Passaggi riusciti per partita: 40,1 (87%).

40,1 (87%). Palloni recuperati per partita: 2,9.

2,9. Duelli totali vinti per partita: 3,2 (57%).

La svolta tattica con Amorim e il peso nello spogliatoio

Per Rabiot, si legge, è già sul tavolo una proposta di prolungamento con adeguamento di stipendio: dalcon opzione unilaterale per ilsi passerebbe alcon un aumento di ingaggio daiattuali ai. Il francese ne discuterà presto con la madre-agente, con la volontà chiara di restare al Milan.Nessun dubbio sull'impatto incredibile avuto da Rabiot con Rúben Amorim. Ecco i suoi straordinari numeri in questo inizio di(dati dal sito Sofascore):Un impatto incredibile quello di Rabiot con il nuovo allenatore e non era per nulla scontato: con Amorim il francese gioca sia come mediano davanti alla difesa sia come trequartista molto più avanzato ed ha la libertà di muoversi per tutto il campo aumentando così sensibilmente la sua pericolosità in fase offensiva, anche se il suo peso in mezzo al campo non si perde.

Rabiot è un classe '95 e resta un punto di riferimento per club e compagni: per questo motivo blindarlo a doppia mandata è un passo fondamentale per presente e futuro del progetto rossonero.