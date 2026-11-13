Moreira devastante con il Belgio. Buona prova di Rabiot contro l'Italia: i numeri del Milan in nazionale

Siamo in piena pausa per le partite delle Nazionali e il Milan ha 13 calciatori impegnati in varie competizioni. Ecco la lista dei convocati rossoneri: Diego Moreira (Belgio), Alphadjo Cisse (Italia), Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia), Luka Modrić (Croazia), Gonçalo Ramos (Portogallo), Ardon Jashari (Svizzera), Christian Pulisic (Stati Uniti), Pervis Estupiñán (Ecuador), Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21), Sankhoun Diawara (Francia Under 21) e Christian Comotto (Italia Under 20). Ieri sono stati impegnati Moreira, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Christian Comotto e Luka Modrić (Alphadjo Cisse rimasto fuori dalla lista dei convocati per Italia-Francia). Vediamo quindi come hanno giocato i rossoneri impegnati.

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Diego Moreira protagonista in Turchia-Belgio 1-2

Gol attesi (xG): 0.32.

0.32. Assist attesi (xA): 0.29.

0.29. Tiri totali: 3.

3. Tiri in porta: 1.

1. Passaggi riusciti: 16/18 (89%).

16/18 (89%). Passaggi chiave: 1.

1. Dribbling (riusciti): 2 (1).

2 (1). Tocchi: 29.

29. Conduzioni palla: 12.

12. Recuperi palla: 1.

1. Duelli a terra (vinti): 4 (3).

Partiamo da Diego Moreira impegnato con ilcontro la(sfida valida per la).in campo per l'esterno rossonero partito da titolare e schierato dacome esterno destro. Ecco i suoi numeri più interessanti dal sito Sofascore:

Partita più che positiva per Moreira che è andato due volte a un passo dalla rete: prima con un bel tiro sul primo palo (azione terminata con il gol di De Ketelaere), poi con un esterno dal limite dell'area fuori di pochissimo. Moreira resta un esterno fortissimo e determinante anche con la sua Nazionale.

Maignan e Rabiot capitano nella sconfitta della Francia contro l'Italia

Gol attesi (xG): 0.24.

0.24. Tiri totali: 4.

4. Tiri in porta: 2.

2. Passaggi chiave: 3.

3. Passaggi riusciti: 41/44 (93%).

41/44 (93%). Tocchi: 66.

66. Recuperi palla: 4.

4. Duelli aerei (vinti): 2 (1).

2 (1). Duelli a terra (vinti): 5 (1).

in campo contro l'sia persia per: il portiere francese subisce 3 reti, ma è incolpevole. Anzi compie un paio di belle parate ed è bravo a innervosiresul rigore sbagliato dagli Azzurri. Per il centrocampista rossonero partita da capitano della. Ecco i suoi numeri da Sofascore:

Ottima partita per Rabiot nonostante il risultato negativo per la sua Francia: il capitano francese ha giocato per tutto il campo ed è stato tra i più coinvolti, fermato due volte da due ottime parate di Donnarumma.

Comotto titolare con l'Under 20 e spezzone per Modrić

Passiamo a: prova molto positiva contro ilnell'amichevole giocata a Padova. Pochi minuti in campo percontro l'(partita valida per la Nations League): il mediano del Milan è entrato al minuto 76 e ha comunque avuto un impatto positivo con 22 tocchi, due passaggi chiave e 17/19 di passaggi accurati.

Ricordiamo anche i risultati: