Milan, la lista completa dei convocati in nazionale: date, impegni e chi resta a Milanello

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Dopo la vittoria del Milan contro il Genoa è tempo di sosta per le partite delle nazionali. Ecco la lista dei calciatori del Milan convocati per i primi impegni e le relative partite in programma.

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I convocati del Milan nell'Italia e nelle Under azzurre

Alphadjo Cisse (attaccante). Due sfide di Nations League in programma per Roberto Mancini: Italia-Francia, 12 novembre alle 20:45; Belgio-Italia, 15 novembre alle 20:45.

ITALIA UNDER 21

Davide Bartesaghi (difensore), Francesco Camarda (attaccante). Due gare amichevoli per la nazionale di Baldini: Francia-Italia, 13 novembre alle 18:30; Italia-Belgio, 16 novembre alle 18:15.

ITALIA UNDER 20

Christian Comotto (centrocampista). Due partite di Elite League per i ragazzi di Nunziata: con il Portogallo il 12 novembre e con la Svizzera il 16.

I rossoneri impegnati con le selezioni estere

Mike Maignan (portiere), Adrien Rabiot (centrocampista). Anche per la squadra di Zidane è tempo di Nations League: Italia-Francia, 12 novembre alle 20:45; Francia-Turchia, 15 novembre alle 20:45.

FRANCIA UNDER 21

Sankhoun Diawara (difensore). Due amichevoli per la nazionale di Gérald Baticle: Francia-Italia, 13 novembre alle 18:30; Inghilterra-Francia, 16 novembre alle 20:30.

BELGIO

Diego Moreira (centrocampista). Nations League anche per la nazionale di van Bommel: Turchia-Belgio, 12 novembre alle 18:00; Belgio-Italia, 15 novembre alle 20:45.

PORTOGALLO

Gonçalo Ramos (attaccante). Per il ct Jorge Jesus due impegni di Nations League: Portogallo-Danimarca, 14 novembre alle 20:45; Galles-Portogallo, 17 novembre alle 20:45.

STATI UNITI

Christian Pulisic (attaccante). Gli States di Pochettino saranno impegnati con la CONCACAF Nations League: Haiti-Stati Uniti, 14 novembre alle 22:30; Stati Uniti-Haiti, 18 novembre alle 01:00.

ECUADOR

Pervis Estupiñan (difensore). Sebastián Beccacece dovrà affrontare due amichevoli: Ecuador-Costa Rica, 14 novembre alle 01:00; Ecuador-Bolivia, 18 novembre alle 00:00.

SVIZZERA

Ardon Jashari (centrocampista). Per Murat Yakın tempo di Nations League: Slovenia-Svizzera, 13 novembre alle 20:45; Svizzera-Scozia, 16 novembre alle 20:45.

CROAZIA

Luka Modrić (centrocampista). Nations League anche per la nazionale di Slaven Bilić: Inghilterra-Croazia, 12 novembre alle 20:45; Croazia-Repubblica Ceca, 15 novembre alle 20:45.

I tempi di rientro e chi resta a Milanello con Amorim

Per quanto riguarda i rientri, saranno probabilmentevisto che sono impegnati dall'altra parte del mondo fino al 18 novembre. Ricordiamo che la ripresa della Serie A per il Milan sarà

Chi resta a Milanello? I calciatori indisponibili per infortunio, ovvero P. Terracciano, Gabbia, Tomori, Pavlović, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze. Per gli altri Amorim ha concesso una settimana di riposo: rimangono Torriani in porta, Gila, De Winter e Filippo Terracciano in difesa, Musah a centrocampo, solo Hutchinson in attacco.