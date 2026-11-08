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LA PARTITA

Genoa-Milan 1-2, commento e analisi della partita

Un saluto, un abbraccio e una carezza dal Milan a tutti gli isterici del giovedì sera. Ciò che è successo era già chiaro in precedenza, ma diventa chiarissimo dopo la partita odierna. E guai a chi osa dire fosse facile: il Genoa era la squadra più in forma del campionato e il Milan l'ha annichilita in venti minuti. Esattamente come nel Derby, l'inizio è favoloso: dopo 12 minuti segna Alphadjo Cisse, dopo altri sei fa gol Christian Pulisic su grande giocata di Goncalo Ramos, un altro che dà una bella risposta ai detrattori e criticoni. Poi il Milan ha la palla anche del terzo gol, ma il primo tempo si chiude avanti di due, con il Genoa che ha un sussulto finale, anticipato da un gol in fuorigioco.

La ripresa, esattamente come una settimana fa, è un infinito torello del Milan che gestisce palla con sapienza e intelligenza. Certo, qualcosa rischia, ma non eccessivamente considerando il punteggio. Più che altro, fa fatica poi a rendersi pericoloso in fase offensiva, dove di occasioni non ce ne sono proprio più. In ogni caso, il controllo della palla e della partita riesce assolutamente bene. Inaccettabile però ciò che succede a due minuti dalla fine, quando nessuno va a chiudere e Mikael Ellertsson trova l'angolino dalla distanza. Troppa passività.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Genoa-Milan >>>

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