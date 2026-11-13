Pellegatti su van Dijk: "Una grande occasione per il Milan. Endrick è un pallino di Cardinale"

Le novità di mercato del Milan secondo Carlo Pellegatti: il retroscena su Gerry Cardinale e van Dijk, le statistiche in Premier League e il piano Endric
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan si prepara a una sessione di mercato molto importante: a gennaio i rossoneri potrebbero inserire almeno un nuovo difensore centrale e un nuovo attaccante. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su "YouTube" del sogno Virgil van Dijk (per l'estate). Ecco le sue parole:
"La verità è che Gerry Cardinale ha detto 'cercheremo di prendere van Dijk' magari pagandolo quest'anno perché gioca nel Liverpool oppure gratuitamente. Lui ha sempre ammirato il Barcellona, ma più volte si è detto ammiratore di Nesta e Maldini. Mi illudo che possa venire, sarebbe un leader e ce ne sono pochi, può aiutare il Milan a crescere. Per il Diavolo può essere una grande occasione".
L'apertura di van Dijk sull'addio al Liverpool e i suoi numeriRicordiamo le parole dell'olandese che ha aperto all'addio al Liverpool a fine stagione:
"Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove".
L'olandese è un classe '91, ma sta comunque giocando alla grande in Premier League. Ecco le sue statistiche (dal sito Sofascore):
- Presenze: 10.
- Da titolare: 10.
- Minuti in campo: 900 (90 a partita).
- Porte inviolate (Clean sheet): 4.
- Palloni recuperati a partita: 3,5.
- Dribbling subiti a partita: 0,0.
- Errori che hanno portato a un tiro: 0.
- Errori che hanno portato a un gol: 0.
- Duelli totali vinti a partita: 4,8 (75%).
- Tocchi a partita: 81,2.
- Passaggi precisi a partita: 60,7 (88%).
La rivelazione di Pellegatti su Endrick per gennaioCome detto potrebbe essere un colpo estivo. A gennaio, invece, occhi puntati su Endrick per l'attacco. Gli aggiornamenti da Carlo Pellegatti:
"Capitolo Endrick, il Milan ci proverà anche se non è facile. È un pallino di Cardinale. C'è la concorrenza importante della Roma. Endrick, da quello che so io, vorrebbe venire in Italia. Su Endrick monitoro la situazione. Endrick potrebbe essere un colpo per gennaio, van Dijk no".
Il brasiliano potrebbe essere un elemento tattico perfetto a metà stagione: può giocare prima punta alternativa a Ramos, oppure come esterno e come trequartista/mezzapunta.
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