L'entourage del talento del Real Madrid spegne le voci sul presunto veto legato al Diavolo: i rapporti storici con RedBird e perché l'offerta rossonera batte quella giallorossa
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
L'attaccante brasiliano Endrick, classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è stato convocato dal Brasile del Commissario Tecnico italiano Carlo Ancelotti per le amichevoli contro Giappone (sabato 14 novembre) e Singapore (martedì 17 novembre). Parlando nei giorni scorsi dal ritiro della 'Seleção', il grande obiettivo di Milan e Roma per la sessione invernale di calciomercato di Serie A ha aperto concretamente le porte a una sua possibile partenza dalla Spagna.
Questo perché, nel primo scorcio di questa stagione, l'ex baby prodigio del Palmeiras ha trovato davvero poco spazio in campo con José Mourinho: appena 141 minuti in 7 presenze complessive tra Liga (4) e Champions League (3). Un minutaggio ridotto in cui, comunque, il numero 9 dei 'Blancos' ha avuto modo di lasciare il segno con un gol e un assist in Champions proprio contro la Roma di Gian Piero Gasperini, nel match vinto in rimonta dagli iberici per 4-3 allo stadio 'Olimpico' lo scorso 14 ottobre.
La teoria del rifiuto religioso al Milan e la smentita di Roc NationIeri il 'Corriere dello Sport' ha tirato fuori una bizzarra teoria secondo cui il calciatore vorrebbe andare alla Roma — fin qui nulla di impossibile, ci mancherebbe — e avrebbe rifiutato invece il Milan per questioni 'religiose'. Secondo la ricostruzione dei colleghi del quotidiano romano, infatti, Endrick — da Atleta di Cristo — non vorrebbe finire al Milan, rappresentato dal Diavolo e quindi da un soprannome demoniaco, mentre vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento nella Capitale, luogo di culto e sede del Vaticano.
L'indiscrezione del 'CorSport' è però durata davvero poco: i rappresentanti dell'attaccante brasiliano, i cui interessi sono curati dall'agenzia Roc Nation, contattati da 'UOL Esporte' in Brasile, hanno fatto sapere che non esiste alcun rifiuto al Milan, negando categoricamente che il soprannome o la mascotte del club rossonero costituiscano una pregiudiziale per l'eventuale trasferimento di Endrick alla corte dell'allenatore portoghese Rúben Amorim.
Il retroscena RedBird: l'asse tra Gerry Cardinale, Jay-Z e Roc NationCome vi avevamo già raccontato in esclusiva nella giornata di ieri noi di 'PianetaMilan.it', il Milan vanta rapporti di lavoro consolidati con Roc Nation dal 2020 e ci sono ottimi rapporti, personali e professionali, anche tra la stessa agenzia — co-fondata e co-presieduta dal rapper Jay-Z — e Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero dall'agosto 2022.
Proprio Cardinale, infatti, aveva provato personalmente a prendere Endrick nell'ultimo calciomercato estivo, trovando terreno fertile nell'entourage del giocatore: un'operazione che non era andata in porta esclusivamente per il veto opposto da José Mourinho alla partenza dell'attaccante.
Perché il Milan può battere la Roma: formula, costi e bivio TresoldiA gennaio, però, lo scenario potrebbe cambiare, anche se al momento Mourinho continua a frenare sulla cessione del ragazzo nonostante non lo premi con un impiego costante sul terreno di gioco. E nonostante il 'Corriere dello Sport' insista sulla voglia di Roma del giocatore — citando le parole d'amore di Ancelotti per la Capitale (occhio, però, perché Carlo ha il rossonero dentro...), i racconti entusiasti degli ex giallorossi Antonio Rüdiger e Dean Huijsen e la corte sfrenata dell'amico Wesley — il Milan resta pienamente in corsa per portare il gioiello brasiliano nel campionato italiano.
- La proposta della Roma: i giallorossi vorrebbero prendere Endrick con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Real Madrid, una soluzione che ora non sembra più stuzzicare la 'Casa Blanca'.
- La forza del Milan e il prezzo del Real: il club rossonero sarebbe invece disponibile a investire pesante sul cartellino del giocatore, prelevandolo a titolo definitivo. Formula che, secondo 'The Athletic', oggi il Real Madrid preferisce nettamente anche per rientrare dall'investimento fatto quando lo prelevò dal Palmeiras.
Il prezzo fissato dagli spagnoli si aggira sui 60 milioni di euro: esattamente la stessa cifra che il Bruges chiede per Nicolò Tresoldi. Milan, su chi deciderai di affondare il colpo tra i due?
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