L'attaccante brasiliano Endrick, classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è stato convocato dal Brasile del Commissario Tecnico italiano Carlo Ancelotti per le amichevoli contro Giappone (sabato 14 novembre) e Singapore (martedì 17 novembre). Parlando nei giorni scorsi dal ritiro della 'Seleção', il grande obiettivo di Milan e Roma per la sessione invernale di calciomercato di Serie A ha aperto concretamente le porte a una sua possibile partenza dalla Spagna.

Questo perché, nel primo scorcio di questa stagione, l'ex baby prodigio del Palmeiras ha trovato davvero poco spazio in campo con José Mourinho: appena 141 minuti in 7 presenze complessive tra Liga (4) e Champions League (3). Un minutaggio ridotto in cui, comunque, il numero 9 dei 'Blancos' ha avuto modo di lasciare il segno con un gol e un assist in Champions proprio contro la Roma di Gian Piero Gasperini, nel match vinto in rimonta dagli iberici per 4-3 allo stadio 'Olimpico' lo scorso 14 ottobre.

La teoria del rifiuto religioso al Milan e la smentita di Roc Nation

Ieri il 'Corriere dello Sport' ha tirato fuori una bizzarra teoria secondo cui il calciatore vorrebbe andare alla Roma — fin qui nulla di impossibile, ci mancherebbe — e avrebbe rifiutato invece ilper questioni 'religiose'. Secondo la ricostruzione dei colleghi del quotidiano romano, infatti,, mentre vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento nella Capitale, luogo di culto e sede del Vaticano.

L'indiscrezione del 'CorSport' è però durata davvero poco: i rappresentanti dell'attaccante brasiliano, i cui interessi sono curati dall'agenzia Roc Nation, contattati da 'UOL Esporte' in Brasile, hanno fatto sapere che non esiste alcun rifiuto al Milan, negando categoricamente che il soprannome o la mascotte del club rossonero costituiscano una pregiudiziale per l'eventuale trasferimento di Endrick alla corte dell'allenatore portoghese Rúben Amorim.

Il retroscena RedBird: l'asse tra Gerry Cardinale, Jay-Z e Roc Nation

Come vi avevamo già raccontato in esclusiva nella giornata di ieri noi di 'PianetaMilan.it', ilvanta rapporti di lavoro consolidati condale ci sono ottimi rapporti, personali e professionali, anche tra la stessa agenzia — co-fondata e co-presieduta dal rapper— e, managing partner del fondoe proprietario del club rossonero dall'agosto 2022.

Proprio Cardinale, infatti, aveva provato personalmente a prendere Endrick nell'ultimo calciomercato estivo, trovando terreno fertile nell'entourage del giocatore: un'operazione che non era andata in porta esclusivamente per il veto opposto da José Mourinho alla partenza dell'attaccante.

Perché il Milan può battere la Roma: formula, costi e bivio Tresoldi

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La proposta della Roma : i giallorossi vorrebbero prendere Endrick con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Real Madrid, una soluzione che ora non sembra più stuzzicare la 'Casa Blanca'.

: i giallorossi vorrebbero prendere Endrick con la formula del in favore del Real Madrid, una soluzione che ora non sembra più stuzzicare la 'Casa Blanca'. La forza del Milan e il prezzo del Real: il club rossonero sarebbe invece disponibile a investire pesante sul cartellino del giocatore, prelevandolo a titolo definitivo. Formula che, secondo 'The Athletic', oggi il Real Madrid preferisce nettamente anche per rientrare dall'investimento fatto quando lo prelevò dal Palmeiras.

A gennaio, però, lo scenario potrebbe cambiare, anche se al momento Mourinho continua a frenare sulla cessione del ragazzo nonostante non lo premi con un impiego costante sul terreno di gioco. E nonostante il 'Corriere dello Sport' insista sulla voglia di Roma del giocatore — citando le parole d'amore di Ancelotti per la Capitale (occhio, però, perché Carlo ha il rossonero dentro...), i racconti entusiasti degli ex giallorossie la corte sfrenata dell'amico— il Milan resta pienamente in corsa per portare il gioiello brasiliano nel campionato italiano.Anche per un motivo economico e contrattuale decisivo:

Il prezzo fissato dagli spagnoli si aggira sui 60 milioni di euro: esattamente la stessa cifra che il Bruges chiede per Nicolò Tresoldi. Milan, su chi deciderai di affondare il colpo tra i due?