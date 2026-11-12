Il calciomercato del Milan entra subito nel vivo durante questa pausa per le Nazionali, con un nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera per rinforzare l'attacco di Rúben Amorim in vista della seconda parte di Serie A. Ieri i quotidiani sportivi nazionali hanno rilanciato la notizia del forte interesse del club di via Aldo Rossi per Nicolò Tresoldi, centravanti classe 2004 in forza al Bruges, e questa mattina sono tornati con insistenza sull'argomento, evidentemente molto caldo in vista della sessione invernale.

La strategia del Milan per gennaio e la volontà di Tresoldi

Il, che finora non ha ricevuto dale risposte tecniche e realizzative che si aspettava, sta ragionando concretamente sull'eventualità di affondare il colpo nella finestra di trasferimenti che aprirà il prossimo. Non è un mistero che l'attaccante italo-tedesco sia in cima alle preferenze del management rossonero, con il proprietarioin prima fila per regalare ad Amorim un rinforzo di assoluto livello nel reparto avanzato.

Allo stesso modo, non è un segreto che Tresoldi al Milan ci verrebbe di corsa. Il giovane bomber tifa per i colori rossoneri fin da quando era bambino e in ogni intervista rilasciata fin qui non ha mai nascosto il desiderio di poter vestire un giorno quella maglia. Qual è, dunque, il vero nodo della trattativa? L'ostacolo più grande, logicamente, consiste nel convincere il Bruges a privarsi del suo gioiello già a gennaio.

La richiesta del Bruges e i precedenti con il Milan

Come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola,è legato al club nerazzurro da un contratto valido fino ale servirà una cifra monstre per strapparlo dallo stadio 'Jan Breydel'. Gli ultimi spifferi di mercato parlano di una valutazione di almeno

Il Milan e il Bruges vantano ottimi rapporti e hanno già portato a termine negli ultimi anni gli affari per Charles De Ketelaere nell'estate del 2022 e per Ardon Jashari nel 2025: Tresoldi potrebbe dunque diventare il terzo asse di mercato tra Milano e le Fiandre, ma a condizioni economiche decisamente superiori rispetto alle due precedenti operazioni, attestatesi entrambe poco sotto i 40 milioni di euro.

Concorrenza europea e le condizioni di Gerry Cardinale

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Il motivo di una richiesta così elevata è legato alla solidità della società belga. Pur essendo un club abituato a valorizzare e cedere i suoi migliori talenti, il Bruges non ha alcuna necessità finanziaria di vendere a tutti i costi, men che meno a stagione in corso. Fin qui, con il bottino straordinario di, Tresoldi è stato l'autentico trascinatore della formazione allenata da. I nerazzurri potrebbero valutare il suo addio soltanto nel caso in cui il Milan, o un altro top club europeo, si presentasse con quella cifra sul piatto. Sul centravanti, infatti, si registra anche il forte pressing dele di diverse società dellainglese.Per anticipare la concorrenza,dovrebbe muoversi in modo rapido e deciso, replicando la strategia adottata la scorsa estate per portare a Milanello, preparando un altro assegno pesante. Un'operazione fattibile, ma legata a due condizioni precise: tra un mese il Milan dovrà trovarsi in classifica pienamente in corsa per un obiettivo prestigioso edovrà fornire le giuste garanzie tecniche sull'opportunità dell'investimento. Il ragazzo non aspetta altro che una chiamata da Milano, mentre la cessione a quelle cifre accontenterebbe anche il Bruges, che metterebbe a segno l'incasso più alto nella storia del club, superando nettamente iincassati dall'in estate per