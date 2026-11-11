Il calciomercato del Milan si accende in vista di gennaio: la dirigenza rossonera ha messo nel mirino l'attaccante italiano Nicolò Tresoldi per risolvere il problema del gol. Nonostante l'investimento record della scorsa estate di 73,1 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos dal PSG – l'acquisto più caro nella storia del club – il reparto offensivo di Rúben Amorim non ha ancora trovato la quadra definitiva. Per questo motivo, secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo per la sessione invernale è un innesto di primissimo piano.

Calciomercato Milan, occhi su Tresoldi: le cifre e l'ostacolo Bruges

La trattativa per portare il giovane bomber a Milanello si preannuncia decisamente dispendiosa. Già durante la scorsa estate, il(club belga con cui il calciatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2029) aveva alzato il muro rifiutando un'offerta ufficiale da 35 milioni di euro presentata dalla Roma. Da quel momento, le prestazioni del classe 2004 hanno fatto impennare ulteriormente il valore del cartellino.

I numeri stagionali di Tresoldi, infatti, parlano chiaro: 14 gol in 17 partite complessive tra Jupiler Pro League, Champions League e coppe nazionali con la maglia del Bruges, a cui si aggiungono 4 reti pesanti siglate con la Germania Under 21. Nel suo incredibile ruolino di marcia spiccano due triplette consecutive realizzate nel mese di ottobre: una a San Siro proprio contro l'Inter in Champions League e l'altra contro il Sint-Truiden in campionato. Performance da attaccante di razza che hanno spinto la valutazione di mercato a toccare quota 50 milioni di euro.

Strategia di gennaio e l'alternativa low cost

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Un eventuale affondo su queste cifre rappresenterebbe un altro sforzo economico colossale per la proprietà rossonera. In Via Aldo Rossi, però, si respira la convinzione che l'investimento sul ragazzo sia a bassissimo rischio e garantisca ampi margini di crescita calcistica ed economica. La volontà del Milan è chiara: provare a imbastire l'operazione subito a gennaio, monitorando il rischio che il Bruges giochi al rialzo sfruttando possibili aste internazionali con i club di Premier League.Il Diavolo può comunque contare su una carta fondamentale: il gradimento totale di Tresoldi, di dichiarata fede milanista. Se l'accordo con il club belga non dovesse concretizzarsi subito, la dirigenza terrà il canale aperto per l'estate, virando per la sessione invernale su un altro tipo di profilo. In quel caso, il ruolo di vice Gonçalo Ramos verrebbe affidato a un attaccante low cost da prelevare in prestito tra gli esuberi di una big europea.