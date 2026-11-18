Le notizie del mercato Milan di oggi: l'assalto di Gerry Cardinale per Nicolò Tresoldi ed Endrick, il piano per Folarin Balogun, Noussair Mazraoui e Bruno Fernandes
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Una mattinata davvero infuocata, sul fronte del calciomercato, in casa Milan. Le notizie più importanti ('Top News') pubblicate nella mattina di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, sulle pagine di PianetaMilan.it delineano infatti una vera e propria rivoluzione tecnica ed economica pronta a prendere forma sotto la regia del proprietario Gerry Cardinale e di mister Rúben Amorim: dall'assalto invernale per il nuovo centravanti — con i nomi caldissimi di Nicolò Tresoldi, Endrick e Folarin Balogun — fino al grande sogno Bruno Fernandes per il centrocampo e all'intreccio sulle fasce tra Pervis Estupiñán e Noussair Mazraoui in vista della seconda parte di Serie A.
Attacco Milan: Cardinale pronto a investire 60 milioni su TresoldiIl primo grande tema della mattinata riguarda il reparto offensivo rossonero. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il numero uno del fondo RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, avrebbe ormai rotto gli indugi scegliendo di puntare con decisione su Nicolò Tresoldi per rinforzare l'attacco del Diavolo già nella prossima sessione invernale di calciomercato, al via il 28 dicembre.
Il giovane centravanti italo-tedesco, classe 2004, sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia del Bruges — dove ha già toccato quota 18 gol complessivi tra club e Nazionale Under 21 tedesca — e non ha mai nascosto la propria fede milanista fin da bambino. Per strapparlo subito ai belgi, che alzano un muro importante, Cardinale sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra da capogiro: 60 milioni di euro, un investimento pesante che i rossoneri contano di ripagare attraverso la qualificazione alla prossima Champions League.
Colpo di scena Endrick: offerta da 70 milioni e clausola 'recompra'Non è però affatto chiusa, al contrario di quanto poteva sembrare dopo le ultime dichiarazioni dal ritiro del Brasile, la pista che porta ad Endrick del Real Madrid. Dalla Spagna, infatti, il quotidiano 'AS' ha svelato un retroscena decisivo: il tecnico dei 'Blancos', José Mourinho, pur non volendo privarsi del classe 2006 a stagione in corso, non tratterrà il ragazzo contro la sua volontà qualora Endrick dovesse chiedere esplicitamente la cessione e al club madrileno dovesse arrivare una maxi offerta ritenuta congrua.
Ed è qui che entra nuovamente in scena il Milan: secondo quanto riportato in Brasile da 'TNT Sports Brazil', da 'Casa Milan' sarebbe pronta una proposta shock da 70 milioni di euro complessivi — suddivisi tra 60 milioni di parte fissa e 10 milioni di bonus — per acquistare Endrick a titolo definitivo, con tanto di ricco aumento d'ingaggio per il giocatore. Il Real Madrid, dal canto suo, riflette sull'operazione ma vorrebbe impostarla sul modello Nico Paz, inserendo una clausola di 'recompra' fissata a 85 milioni di euro esercitabile tra l'estate 2028 e quella 2029.
Il piano B Balogun e l'asse con Jorge Mendes per Estupiñán e MazraouiQualora né Nicolò Tresoldi né Endrick dovessero sbarcare a Milano già a gennaio per la resistenza dei rispettivi club, in Via Aldo Rossi si fa strada con forza un'alternativa di altissimo profilo: Folarin Balogun del Monaco. Come evidenziato dalle indiscrezioni di mercato odierne, il suo agente Jorge Mendes — che vanta ottimi rapporti con la dirigenza rossonera — ha già proposto il centravanti statunitense sia alla Juventus sia allo stesso Milan come occasione immediata per il mercato di riparazione.
Lo stesso potente procuratore portoghese potrebbe inoltre accendere un vero e proprio effetto domino sulle corsie laterali. Mendes è infatti al lavoro per piazzare Pervis Estupiñán al miglior offerente (con la Fiorentina tra i club informati) e, qualora l'esterno ecuadoriano dovesse effettivamente salutare Milanello a gennaio, il Milan tornerebbe con decisione su un fedelissimo di Rúben Amorim: torna infatti prepotentemente in auge il nome di Noussair Mazraoui, duttile laterale marocchino del Manchester United valutato intorno ai 20 milioni di euro.
Sogno Bruno Fernandes: clausola da 65 milioni o parametro zero a giugnoInfine, occhi puntati anche sul centrocampo e su una suggestione che infiamma i tifosi rossoneri. In orbita Milan resta infatti sempre caldissima la situazione legata a Bruno Fernandes, capitano del Manchester United legato da un rapporto straordinario proprio con il suo ex tecnico Rúben Amorim. Il trequartista lusitano, ormai ai ferri corti con l'ambiente dei 'Red Devils' nonostante l'arrivo in panchina di Mauricio Pochettino, vuole lasciare Old Trafford.
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