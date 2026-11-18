A volte le migliori operazioni di mercato sono quelle che non si fanno, soprattutto quando si arriva al gong finale senza una convinzione totale. Il retroscena svelato nelle ultime ore dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sul centrale portoghese Tiago Gabriel offre una fotografia molto chiara delle strategie rossonere:

«C'è stata giusto una chiacchierata nell'ultimo giorno di mercato, ma per operazioni così importanti non c'è il tempo materiale di impostare una trattativa. Iniziare a parlarne soltanto all'ultimo giorno forse significa non essere realmente interessati, o magari esserlo per il futuro».

Una lettura lucida, quella del numero uno giallorosso, che spinge a una riflessione inevitabile in casa Milan: il club rossonero ha fatto bene a non forzare la mano. Spendere tanto per spendere, riducendosi alle ultime ore per un profilo ancora in fase di maturazione, non avrebbe avuto alcun senso.

Il nodo tattico: a cosa servirebbe Tiago Gabriel oggi?

Al di là della valutazione economica (il Lecce ha blindato il classe 2004 chiedendo cifre intorno ai 15-20 milioni), la domanda vera è squisitamente tecnica:Il difensore portoghese sta giocando prevalentemente sul centro-sinistra, gravitando esattamente nella stessa mattonella che a San Siro è già occupata con personalità da

Inoltre, il Milan un giovane di grande prospettiva da far crescere in casa ce l'ha già: in questa prima parte di stagione abbiamo visto come Diawara abbia margini importanti e possa ritagliarsi il suo spazio continuando a lavorar sodo quotidianamente. Ruben Amorim lo sta utilizzando bene e ci sta credendo. Sostituire o affiancare un talento in rampa di lancio con un altro profilo tutto da testare ai massimi livelli rischia soltanto di creare sovrapposizioni inutili.

Il Milan deve tornare al top: serve un difensore che sposti gli equilibri

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Se la dirigenza rossonera deciderà di investire un budget importante per il reparto arretrato, quei soldi andranno dirottati su un identikit completamente diverso. Cona garantire profondità e rotazioni di buon livello, al Milan manca un pezzo preciso per tornare davvero nell'élite europea:Serve un difensore già formato, abituato alle pressioni delle grandi notti, in grado di prendere per mano il reparto con leadership, alzare un muro davanti a Maignan e far ripartire l'azione con pulizia. Tra, insomma, serve un top player assoluto. Un giocatore capace, per usare una celebre espressione che a Milano non evoca esattamente i ricordi più dolci dai tempi di Leonardo Bonucci, di "spostare davvero gli equilibri". Questa volta, però, per davvero.