Il Milan punta con decisione su Endrick, attaccante brasiliano classe 2006, per rinforzare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il baby talento del Real Madrid — insieme a Nicolò Tresoldi del Bruges — è in cima alla lista dei desideri del proprietario rossonero, Gerry Cardinale, pronto ora a sferrare un'offensiva economica clamorosa pur di portarlo a 'San Siro'.

Dalla Spagna e dal Brasile, infatti, rimbalzano dettagli inediti su una trattativa che sta entrando nel vivo: da 'Casa Milan' sarebbe pronta un'offerta complessiva da 70 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo, con il club madrileno che studia una formula in stile Nico Paz per non perderne il controllo futuro.

Il nodo Mourinho e l'apertura di 'AS' sulla cessione

Negli ultimi giorni Endrick, che è stato impegnato con la Nazionale deldel Commissario Tecnico italianonelle amichevoli contro il(sconfitta per 2-3) e(vittoria per 7-0, con un gol messo a segno proprio dal giovane centravanti), ha parlato due volte: prima ha fatto presente che vorrebbe giocare di più nella seconda parte di stagione, al Real Madrid o altrove, aprendo dunque le porte ad una sua partenza a gennaio; poi ha ritrattato, dichiarando come sia tutto in mano al tecnico dei 'Blancos',, e come lui sia disponibile a restare "a vita" alla 'Casa Blanca'.

In tutto questo, mentre il Real Madrid sembra disponibile a cedere l'attaccante non più con la semplice formula del prestito, bensì a titolo definitivo, c'è da considerare proprio la posizione di Mourinho. Lo 'Special One', secondo quanto filtrato nelle ultime ore, non vuole lasciar partire Endrick a gennaio; vorrebbe, al contrario, confermarlo in organico per tutta la stagione come utile alternativa sulla fascia destra e nel ruolo di centravanti al posto di Kylian Mbappé, nonostante lo scarso minutaggio (141 minuti in 7 partite) che gli ha finora concesso.

Dalla Spagna, però — più precisamente dal quotidiano 'AS', storicamente ed editorialmente molto vicino al Real Madrid — arrivano voci secondo cui Mourinho non si opporrà alla cessione qualora Endrick dovesse manifestargli apertamente la volontà di andare via e il Real Madrid dovesse ricevere ed accettare una proposta ritenuta congrua al valore del giocatore.

L'offerta da 70 milioni di Cardinale e l'aumento d'ingaggio

Ed è qui che entra in scena. Il managing partner del fondoe proprietario del Milan — che già aveva provato a prendere il suo pallino calcistico Endrick in estate — ci sta già riprovando concretamente in vista del calciomercato invernale, mettendo sul piatto soldi pesanti.

Il giornalista sportivo brasiliano Vitor Sergio Rodrigues di 'TNT Sports Brazil', infatti, parla di un Milan pronto ad offrire ben 70 milioni di euro complessivi — suddivisi tra 60 milioni di parte fissa e 10 milioni di bonus — per acquistare Endrick a titolo definitivo dal Real Madrid. Da 'Casa Milan' sarebbero già stati avviati i primi contatti sia con il club presieduto da Florentino Pérez sia con l'entourage dell'attaccante, i cui interessi sono curati dalla Roc Nation.

Non solo: il Milan — ha scritto ancora Vitor Sergio — è pronto anche ad alzare sensibilmente lo stipendio di Endrick che, attualmente, a Madrid percepisce 3,2 milioni di euro netti a stagione.

La richiesta del Real Madrid: clausola di 'recompra' stile Nico Paz

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Il Real Madrid, ad ogni modo, non vorrebbe perdere proprio del tutto il controllo del cartellino di un talento così cristallino e medita di chiedere ai rossoneri di impostare un'operazione ricalcata sul modello di quella chiusa a suo tempo percon ilI 'Blancos', infatti, puntano a inserire nell'accordo unasul centravanti brasiliano fissata a, da poter esercitare o nell'oppure nell', oltre che il diritto di prelazione per pareggiare eventuali offerte di altri club che dovessero arrivare in futuro al Milan. Mantenendo, così, un filo diretto privilegiato sul giocatore.