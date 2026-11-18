Ieri sera, al 'Cardiff City Stadium', il Portogallo del Commissario Tecnico Jorge Jesus — guidato in attacco da Gonçalo Ramos, centravanti del Milan — ha vinto per 3-2 contro i padroni di casa del Galles di Craig Bellamy nell'ultima sfida del Gruppo 4 della Lega A di Nations League: il gol che ha aperto le danze per i lusitani lo ha segnato Bruno Fernandes.

Il centrocampista del Manchester United, classe 1994, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato 2027: resta solo da capire se i rossoneri tenteranno l'affondo già nella sessione invernale — che durerà dal 28 dicembre 2026 al 1° febbraio 2027 — oppure direttamente nella successiva finestra estiva.

L'arrivo di Pochettino allo United e il piano di Rúben Amorim

Lo United ha infatti appena cambiato guida tecnica: via l'esonerato, dentro, che ha lasciato il progetto avviato come Commissario Tecnico degliper tornare ad allenare in. Pochettino e Bruno Fernandes si vedranno proprio in questi giorni a, centro di allenamento dei 'Red Devils', per fare il punto della situazione: il nuovo manager del Manchester United vorrà capire con quale spirito il capitano vorrà affrontare il resto della stagione, sempre ammesso che voglia farlo.

Per 'Tuttosport', infatti, in questi ultimi mesi il giocatore ha maturato la scelta di andare via dallo United e di abbracciare una nuova esperienza professionale. Il Milan sta cercando di insinuarsi proprio in queste 'crepe' tra il giocatore lusitano ed il suo attuale club, forte della presenza in panchina di Rúben Amorim, con cui Bruno Fernandes vanta un ottimo rapporto personale e tecnico. Ma cosa dovrebbe fare concretamente il Milan per portare via Bruno Fernandes dal Manchester United?

Contratto e clausola da 65 milioni: le due strade per l'addio

Trovare un club disposto a pagare la clausola risolutoria di 65 milioni di euro inserita nel suo contratto;

inserita nel suo contratto; Cercare un'intesa amichevole con il Manchester United, spiegando alla dirigenza della società britannica di come consideri di fatto conclusa la sua esperienza ad Old Trafford.

Il retroscena di Fabrizio Romano sul legame con Amorim

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«Oltre alla Juventus, nei mesi scorsi anche il Milan si è mosso per provare a parlare con il portoghese, forte anche del rapporto che aveva allo United con Amorim. I rossoneri restano vigili sul capitano del Manchester, e non hanno voluto affondare questo ipotetico colpo perché in estate ci sono stati tanti cambiamenti ed evoluzioni, in primo luogo proprio con Gerry Cardinale che oggi è presente e con grande ambizione per il club. Un altro curioso aneddoto che voglio dirvi è che, e lo posso dire al 101%, Bruno Fernandes e Amorim hanno un rapporto eccezionale. C'è grande stima tra i due, addirittura Bruno non era contento dell'addio di Amorim al Manchester. Poi, ad oggi chiaramente non esiste una trattativa concreta. Ma la pedina Amorim potrebbe essere forse fondamentale per il futuro di Bruno Fernandes, ad oggi in scadenza con lo United e con non ancora un'idea chiara e completa per il proprio futuro ...».

Il contratto dell'ex Novara, Udinese e Sampdoria con i 'Red Devils' scadrà il, ma la società inglese ha la facoltà unilaterale di allungarlo per un'ulteriore stagione, alle medesime condizioni economiche. Per evitare che tale clausola di rinnovo venga attivata, secondo 'Tuttosport', Bruno Fernandes ha soltanto due opzioni sul tavolo:Dell'interesse concreto del Milan per Bruno Fernandes ha parlato anche il noto giornalista ed esperto di calciomercato, svelando un retroscena molto significativo sul rapporto tra il portoghese,e mister Amorim: