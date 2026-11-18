Tra la serata di martedì 17 novembre 2026 e la nottata odierna sono scesi in campo tre giocatori del Milan con le rispettive selezioni Nazionali per il loro ultimo impegno in questa sosta, prima di fare rientro in Italia e rimettersi a disposizione (già nella giornata di domani) di mister Rúben Amorim nel centro sportivo di Milanello in vista della ripresa della Serie A.

Il bilancio della notte regala segnali decisamente incoraggianti al tecnico portoghese, soprattutto sul fronte offensivo, grazie a una vera e propria perla balistica firmata da Christian Pulisic oltre oceano.

Christian Pulisic show con gli USA: gol in rovesciata

Portogallo, Gonçalo Ramos titolare nella vittoria in Galles

L'impresa della notte tra martedì e mercoledì, infatti, porta la firma d'autore di. L'attaccante del Milan è sceso in campo al 'TQL Stadium' di Cincinnati (Ohio) con la maglia degliper il ritorno dei playoff della Lega A della: dopo il roboante 6-0 della gara d'andata, in cui Pulisic aveva già firmato una doppietta in 81' di gioco, stavolta il numero 11 dei rossoneri ha realizzato 'solo' una rete nel 2-0 della squadra a stelle e strisce, ma che gol!Una, al 25' del primo tempo, realizzata direttamente sull'assist dello juventino, che ha mandato in visibilio il pubblico americano. 'Capitan America' ha poi lasciato il campo al 65', sostituito dal giovane talento, chiudendo la sua parentesi in Nazionale in condizioni smaglianti.In Europa, invece, al 'Cardiff City Stadium' ildel Commissario Tecnicoha battuto 3-2 i padroni di casa del, allenati da, nell'ultima partita del Gruppo 4 della Lega A di. La squadra lusitana è andata subito a segno con(11') — obiettivo di mercato del Milan per la prossima estate — prima di farsi agguantare prima e superare poi dai gol di(13') e(40').

A fine primo tempo (43') è arrivato il pari portoghese con Pedro Neto, mentre il gol della vittoria è stato siglato al 70' da Carlos Forbs, nuovo numero 7 della 'Seleção' dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos, centravanti del Milan di Amorim, è partito titolare ed ha giocato per 59' prima di essere sostituito dall'ex rossonero João Félix: una partita sufficiente, quella dell'attaccante rossonero, che ha chiuso questa prima parte di Nations League con un bottino di 3 gol in 6 partite, tutti segnati nella precedente sosta tra settembre e ottobre.

Ecuador, spezzone di gara per Pervis Estupiñán

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Infine, nella nottata italiana, allo stadio 'Monumental Isidro Romero Carbo' di Guayaquil, i padroni di casa dell'diretti dal Commissario Tecnicohanno battuto per 2-0 in amichevole lagrazie alle reti di(20') enel recupero del primo tempo (49').In campo a partita in corso, dal 64', anche, laterale mancino del Diavolo, che ha rilevato il difensore dell'Arsenalnel ruolo di terzino sinistro, mettendo minuti preziosi nelle gambe senza affaticarsi eccessivamente prima del viaggio di ritorno verso Milano.