Notte da urlo per Christian Pulisic che segna in rovesciata con gli USA. Titolare Gonçalo Ramos nel Portogallo, spezzone di gara per Pervis Estupiñán con l'Ecuador
Milan, Gonçalo Ramos si presenta: i retroscena sulla trattativa di mercato
Tra la serata di martedì 17 novembre 2026 e la nottata odierna sono scesi in campo tre giocatori del Milan con le rispettive selezioni Nazionali per il loro ultimo impegno in questa sosta, prima di fare rientro in Italia e rimettersi a disposizione (già nella giornata di domani) di mister Rúben Amorim nel centro sportivo di Milanello in vista della ripresa della Serie A.
Il bilancio della notte regala segnali decisamente incoraggianti al tecnico portoghese, soprattutto sul fronte offensivo, grazie a una vera e propria perla balistica firmata da Christian Pulisic oltre oceano.
Christian Pulisic show con gli USA: gol in rovesciataL'impresa della notte tra martedì e mercoledì, infatti, porta la firma d'autore di Christian Pulisic. L'attaccante del Milan è sceso in campo al 'TQL Stadium' di Cincinnati (Ohio) con la maglia degli Stati Uniti d'America per il ritorno dei playoff della Lega A della Concacaf Nations League: dopo il roboante 6-0 della gara d'andata, in cui Pulisic aveva già firmato una doppietta in 81' di gioco, stavolta il numero 11 dei rossoneri ha realizzato 'solo' una rete nel 2-0 della squadra a stelle e strisce, ma che gol!
Portogallo, Gonçalo Ramos titolare nella vittoria in GallesIn Europa, invece, al 'Cardiff City Stadium' il Portogallo del Commissario Tecnico Jorge Jesus ha battuto 3-2 i padroni di casa del Galles, allenati da Craig Bellamy, nell'ultima partita del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. La squadra lusitana è andata subito a segno con Bruno Fernandes (11') — obiettivo di mercato del Milan per la prossima estate — prima di farsi agguantare prima e superare poi dai gol di David Brooks (13') e Sorba Thomas (40').
A fine primo tempo (43') è arrivato il pari portoghese con Pedro Neto, mentre il gol della vittoria è stato siglato al 70' da Carlos Forbs, nuovo numero 7 della 'Seleção' dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos, centravanti del Milan di Amorim, è partito titolare ed ha giocato per 59' prima di essere sostituito dall'ex rossonero João Félix: una partita sufficiente, quella dell'attaccante rossonero, che ha chiuso questa prima parte di Nations League con un bottino di 3 gol in 6 partite, tutti segnati nella precedente sosta tra settembre e ottobre.
Ecuador, spezzone di gara per Pervis EstupiñánInfine, nella nottata italiana, allo stadio 'Monumental Isidro Romero Carbo' di Guayaquil, i padroni di casa dell'Ecuador diretti dal Commissario Tecnico Marcelo 'El Muñeco' Gallardo hanno battuto per 2-0 in amichevole la Bolivia grazie alle reti di John Mercado (20') e Jordy Caicedo nel recupero del primo tempo (49').
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