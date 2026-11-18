Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027

Il Milan continua a seguire con grande attenzione la situazione legata a Endrick: l'attaccante del Real Madrid resta il grande sogno di Gerry Cardinale per il mese di gennaio, tanto che si parla già di una possibile operazione da 60 milioni di euro più bonus lasciando comunque la possibilità di recompra al Real Madrid.

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Endrick incanta con il Brasile: i numeri contro Singapore

Gol: 1;

1; Assist: 1;

1; Grandi occasioni create: 1;

1; Tiri totali: 3;

3; Tiri in porta: 2;

2; Tocchi: 32;

32; Dribbling riusciti: 2 (su 3);

2 (su 3); Falli subiti: 2;

2; Duelli a terra vinti: 7 (su 8).

L'analisi Opta e il tridente da sogno per Ruben Amorim

Endrick ha trovato tanto spazio con ilgiocando 90 minuti in amichevole contro Singapore trovando un grande gol con una conclusione forte e precisa da fuori area. Ecco i numeri della sua partita daSempre grazie all'aiuto diha messo a confronto le tendenze offensive di Endrick con le tendenze difensive in, questo per poter anticipare il possibile impatto delnel nostro campionato.

I numeri in carriera di Endrick sono tutti estremamente incoraggianti, già di per sé: se poi consideriamo quanto venga concesso di media in Serie A si può pensare a un possibile impatto molto importante con il campionato italiano, fin dalle prime partite (specialmente i dati sui tocchi in area avversaria, i tiri e le grandi occasioni create).

Andiamo anche oltre e analizziamo un possibile tridente futuro del Milan: Moreira a destra, Endrick al centro e Pulisic a sinistra, magari in alcune partite o circostanze specifiche visto che Ramos difficilmente partirà molte volte dalla panchina. Ma questo tridente a livello di caratteristiche, qualità, agilità, velocità, dribbling e imprevedibilità tattica potrebbe devastare qualsiasi difesa in Serie A.

Immaginate una manovra che può contare sulla verticalità di Endrick, sull'uno contro uno devastante di Moreira sulla destra e sulla qualità di Pulisic sulla sinistra (e anche verso il centro del campo). Sulla carta e analizzando i dati, l'innesto di Endrick potrebbe far volare l'attacco di Amorim.