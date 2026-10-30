Mercato Milan, Romano: "Iniziate le chiamate". Occhi su Gonçalo Inácio. Endrick pallino di Cardinale

Gerry Cardinale ha parlato a "La Gazzetta dello Sport" e ha promesso altri colpi per il Milan nel mercato invernale: "A gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e a rinforzare la nostra panchina", questo uno dei passaggi della sua lunghissima intervista a la rosea.

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su "YouTube" proprio delle possibili mosse del Diavolo:

"Sarà un Milan attivo a gennaio, molto operativo. Ha già iniziato le sue chiamate con la priorità per il difensore centrale. Il Milan ne prenderà uno e ha già iniziato a cercarlo: ci sono nomi che i rossoneri conoscono già a memoria come Gonçalo Inácio, che è un giocatore che Amorim ha indicato in estate e su cui il Milan ha lavorato, ma non è l'unico nome. Il difensore centrale è una delle cose che il Diavolo vuole fare a gennaio, ma non l'unica. Dipenderà dalle opportunità: Cardinale vuole aggiungere con un senso, pezzi giusti che possano durare per il presente e per il futuro".

Quasi sicuramente i rossoneri andranno all'assalto di un nuovo centrale di difesa che non è arrivato negli ultimi giorni estivi del mercato. Una priorità visti gli infortuni di Matteo Gabbia e il recente stop muscolare di Fikayo Tomori. Amorim non ha molte alternative nel reparto e non può pensare a tante rotazioni. Gonçalo Inácio dello Sporting sarebbe un colpo importante: conosce benissimo il calcio dell'allenatore portoghese, sa giocare e impostare dal basso e sa gestire il pallone molto bene, sia contro la pressione avversaria, sia in progressione. Potrebbe costare comunque molto (si parla di 40 milioni di euro).

Il grande sogno per l'attacco del Milan: la situazione Endrick

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"Endrick è un pallino assoluto del Milan e di Cardinale. Il Diavolo ha provato a prenderlo in estate, ma ha trovato le porte chiuse del Real Madrid. L'idea di Mourinho resta quella di trattenere il brasiliano. Il Milan si è posizionato: sapeva di non prendere Endrick ad agosto. Se dovesse aprirsi una porta nel 2027 il Milan ci sarà, quando e se si dovesse aprire una porta".

Altro reparto che il Milan potrebbe rinforzare è l'attacco. Ecco l'aggiornamento di Fabrizio Romano:

Endrick resta assolutamente un obiettivo che potrebbe fare svoltare l'attacco del Milan: il brasiliano è un talento assoluto, dotato di tutte le caratteristiche volute da Amorim. Potrebbe giocare come prima o seconda punta, come trequartista e anche come esterno. Sarebbe un colpo da novanta per il club, ma tutto dipende dal Real Madrid.