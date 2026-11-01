Le lacrime di Kaká e Cardinale, il cuore dei ragazzi: il Milan ritrova un'anima

Serata entusiasmante del Milan: un altro derby vinto contro l'Inter, l'ennesimo da quando Stefano Pioli ha lasciato la panchina rossonera. Ruben Amorim prepara una partita tatticamente perfetta e mette in ginocchio un Cristian Chivu che ha provato a cambiare le carte in tavola giocando con una sola punta. Mossa che non ha funzionato con i rossoneri che hanno controllato dopo aver segnato 3 gol nel primo tempo.

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Il ritorno dell'anima rossonera fuori dal campo

Non arrivano solo i segnali più che positivi dal campo: quello che fa sperare nel progetto del Diavolo è quanto accaduto fuori dal campo.

Due momenti nel pre e nel post partita che riportano un po' di anima che tanto è mancata in questi ultimi anni al Milan.

L'emozione di Ricardo Kaká nella Hall of Fame

Partiamo dal momento che ha incoronato i minuti antecedenti al derby: il Brand Ambassador del Milan Daniele Massaro ha consegnato a Ricardo Kaká l’esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker della Hall of Fame rossonera.

Un momento bellissimo, emozionante che ha fatto tornare bambini gioiosi e orgogliosi di tifare Milan.

La leggenda rossonera che ha vinto tutto con il Diavolo con tanto di Pallone D'Oro, si è emozionato con delle lacrime di gioia bellissime e un sorriso stampato sul volto, proprio come quello di un bambino che apre i pacchi il giorno di Natale.

Poi la sua corsa iconica sotto la Curva Sud con tutto San Siro che suonava all'unisono: "Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua, per vedere segnare Kaká".

La commozione di Gerry Cardinale nel post-derby

E l'altro momento molto significativo è arrivato pochi minuti alla fine del derby:

Il proprietario rossonero era felice, anche lui come un bambino, emozionato e addirittura commosso.

Ulteriore sintomo di come questo ora sia davvero il suo Milan, anche dal lato emotivo e non solo economico.

Due segnali bellissimi e più che positivi per il Diavolo: finalmente sta tornando un'anima, fondamentale per tornare a vincere.