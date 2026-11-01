Ieri sera, sugli spalti dello stadio San Siro, in occasione del derby di Milano tra il Milan di Rúben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu, era presente anche Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero dal 2022. La presenza del numero uno di Via Aldo Rossi ha confermato la sua totale vicinanza all'ambiente milanista in un momento cruciale della stagione sportiva, culminato con una vittoria straripante sul campo.

La settimana milanese di Cardinale tra stadio e squadra

Cardinale si è avvicinato a questo derby dinel modo migliore possibile. Il patron rossonero è stato infatti presente per tutta la settimana in Italia, restando molto vicino alla squadra e al tecnico Amorim dopo il k.o. interno contro il Bologna. Nei giorni precedenti la stracittadina, Cardinale ha presenziato in prima persona all'importante evento istituzionale legato al progetto del nuovo stadio del Milan e dell'Inter e, infine, ha vissuto da protagonista assoluto la notte della stracittadina meneghina.

La sera prima del match, il numero uno di RedBird ha portato a cena circa 60 persone del mondo Milan – comprese alcune storiche leggende di campo e non – con l'obiettivo di creare la giusta atmosfera a poche ore da una partita così speciale. Ieri sera, inoltre, per la prima volta Cardinale ha parlato sia prima che dopo la gara, mostrandosi sempre più coinvolto dall'universo rossonero e visibilmente felice di farne parte.

Le dichiarazioni in lacrime e l'annuncio sul futuro

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Milan: arriva Markus Krösche come Head of Football

Al termine del derby vinto dal Milan per 3-1 – grazie alle reti siglate nel primo tempo da Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira – Cardinaleal giornalista Michael Cuomo di TeleLombardia."Notte incredibile, abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, con l’Inter sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. I ragazzi sono dei vincenti, non hanno mai mollato. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada. E presto farò un annuncio".Le parole del proprietario del Milan si riferivano chiaramente al prossimo ingaggio di. Il dirigente si è appena liberato dall'Eintracht Francoforte e, nelle prossime settimane, assumerà ufficialmente la carica di 'Head of Football' del club rossonero, arrivando in tempo per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Una mossa fondamentale: una squadra sempre più forte sul terreno di gioco si ottiene soltanto se supportata da una società altrettanto solida. Cardinale sa bene quanto l'ingresso di una figura dello spessore di Krösche all'interno del management del Diavolo potrà fare la differenza nel lungo periodo.