L'indiscrezione su Massiré Sylla, il piano di Markus Krösche per il DS e le ultime novità su Nicolò Tresoldi: le migliori notizie di oggi sul Milan
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Tante notizie sul Milan in questo lunedì di inizio novembre. In primo piano il calciomercato, con un nuovo nome per rinforzare la difesa e importanti aggiornamenti sul futuro di Nicolò Tresoldi. Si muove qualcosa anche lato dirigenza: Markus Krösche sembra intenzionato a portare in rossonero il suo storico braccio destro e di affidargli il ruolo di direttore sportivo. Spazio anche alle dichiarazioni di Stefano Pioli, che è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero rivelando alcuni retroscena inediti.
Milan, piace Sylla per la difesaA gennaio, il Milan tornerà sul mercato per acquistare un difensore. Il nome in cima alla lista di Cardinale e Krösche è sempre quello di Goncalo Inacio, ma nelle ultime ore è emero un nuovo profilo. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club rossonero starebbe monitorando con attenzione Massiré Sylla, centrale senegalese classe 2005 di proprietà dell'Union Saint-Gilloise.
Si tratta di un difensore dotato di una struttura fisica imponente grazie ai suoi 196 centimetri di altezza. Destro naturale e titolare fisso nel suo club, Sylla è legato ai belgi da un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Su 'Transfermarkt' la sua valutazione è di 5 milioni di euro, ma la sensazione è che la dirigenza dell'Union Saint-Gilloise possa chiederne almeno il doppio per liberarlo a gennaio.
L'intervista a Stefano PioliDurante la sua partecipazione al programma ‘Sky Calcio Club’, Stefano Pioli ha rivelato alcuni aneddoti legati ai cinque anni trascorsi sulla panchina del Milan. Tra i più interessanti c'è il passaggio in cui parla di una discussione avuta con Zlatan Ibrahimovic:
"Feci tre cambi, Zlatan, Calhanoglu e un altro. Molto veloci ma a Zlatan non gliel'avevo detto in anticipo. E il giorno dopo è venuto da me. E non con un tono così come il tuo. Quel giorno lì non mi aspettavo che entrasse Zlatan. È entrato: ‘Oggi parlo io'. Io avevo, sai quelle poltrone che ballano? Ho ballato tre minuti, però poi dopo è passata. Ha chiuso la porta è quello è un segno di rispetto".
Ma non solo: l'ex allenatore rossonero ha parlato anche di Rafael Leao, Diego Moreira e il Milan di Ruben Amorim. LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE.
Hardung può seguire Krösche al Milan?Oltre alle trattative di campo, Moretto ha fatto chiarezza sull'organigramma dirigenziale. Entro dicembre, Markus Krösche diventerà ufficialmente il nuovo Head of Football del Milan. Secondo l'esperto di mercato, non sarebbe da escludere un clamoroso tentativo per portare a Milano anche il suo storico braccio destro: Timmo Hardung, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte.
Hardung, legato da una profonda stima reciproca con Krösche, è stato recentemente confermato dal club tedesco, ricevendo anche maggiori poteri nell'area sportiva. La sua permanenza all'Eintracht, tuttavia, non è garantita al 100%. Sul DS ci sono gli interessi concreti di Hannover e Norimberga, ma la pista Milan resta viva
Le ultime su TresoldiCome appreso dalla redazione di PianetaMilan, Tresoldi è l'obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi per rinforzare l'attacco. Il proprietario Gerry Cardinale si sta muovendo in prima persona per portare a termine l'operazione, con la richiesta del Club Brugge si aggira intorno ai 50 milioni di euro. A fare la differenza potrebbe essere proprio la fede rossonera del ragazzo, ma anche ai rapporti del Milan con l'agenzia '11WINS', che oltre agli interessi di Tresoldi cura anche quelli di David Odogu. I rossoneri dovranno fare attenzione alla concorrenza dell'Arsenal: anche i 'Gunners' sono interessati al classe 2004 e potrebbero mettere sul tavolo un'offerta superiore.
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