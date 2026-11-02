Tante notizie sul Milan in questo lunedì di inizio novembre. In primo piano il calciomercato, con un nuovo nome per rinforzare la difesa e importanti aggiornamenti sul futuro di Nicolò Tresoldi. Si muove qualcosa anche lato dirigenza: Markus Krösche sembra intenzionato a portare in rossonero il suo storico braccio destro e di affidargli il ruolo di direttore sportivo. Spazio anche alle dichiarazioni di Stefano Pioli, che è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero rivelando alcuni retroscena inediti.

Milan, piace Sylla per la difesa

A gennaio, iltornerà sul mercato per acquistare un. Il nome in cima alla lista di Cardinale e Krösche è sempre quello di, ma nelle ultime ore è emero un nuovo profilo. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club rossonero starebbe monitorando con attenzione Massiré Sylla , centrale senegalese classe 2005 di proprietà dell'Union Saint-Gilloise.

Si tratta di un difensore dotato di una struttura fisica imponente grazie ai suoi 196 centimetri di altezza. Destro naturale e titolare fisso nel suo club, Sylla è legato ai belgi da un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Su 'Transfermarkt' la sua valutazione è di 5 milioni di euro, ma la sensazione è che la dirigenza dell'Union Saint-Gilloise possa chiederne almeno il doppio per liberarlo a gennaio.

L'intervista a Stefano Pioli

"Feci tre cambi, Zlatan, Calhanoglu e un altro. Molto veloci ma a Zlatan non gliel'avevo detto in anticipo. E il giorno dopo è venuto da me. E non con un tono così come il tuo. Quel giorno lì non mi aspettavo che entrasse Zlatan. È entrato: ‘Oggi parlo io'. Io avevo, sai quelle poltrone che ballano? Ho ballato tre minuti, però poi dopo è passata. Ha chiuso la porta è quello è un segno di rispetto".

Durante la sua partecipazione al programma ‘Sky Calcio Club’, Stefano Pioli ha rivelato alcuni aneddoti legati ai cinque anni trascorsi sulla panchina delTra i più interessanti c'è il passaggio in cui parla di una discussione avuta con Zlatan Ibrahimovic:

Ma non solo: l'ex allenatore rossonero ha parlato anche di Rafael Leao, Diego Moreira e il Milan di Ruben Amorim. LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE.

Hardung può seguire Krösche al Milan?

Oltre alle trattative di campo,ha fatto chiarezza sull'organigramma dirigenziale. Entro dicembre,diventerà ufficialmente il nuovo Head of Football del. Secondo l'esperto di mercato, non sarebbe da escludere un clamoroso tentativo per portare a Milano anche il suo storico braccio destro:attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte.

Hardung, legato da una profonda stima reciproca con Krösche, è stato recentemente confermato dal club tedesco, ricevendo anche maggiori poteri nell'area sportiva. La sua permanenza all'Eintracht, tuttavia, non è garantita al 100%. Sul DS ci sono gli interessi concreti di Hannover e Norimberga, ma la pista Milan resta viva

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