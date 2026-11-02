In tanti stanno esprimendo la propria opinione dopo Milan-Inter 3-1, ma tra le analisi più interessanti c'è senza dubbio quella di Lele Adani. L'ex difensore, oggi opinionista televisivo e seconda voce in telecronaca, ha fatto i complimenti ai rossoneri e spiegato cosa non ha funzionato in casa Inter.

Adani: "Il Milan ha strameritato"

"La vittoria del Milan è strameritata, al di là di un paio di interventi decisivi di Maignan su cui si è poggiata la squadra nei momenti di massimo sforzo nerazzurro. Nel secondo tempo, quando l'Inter avrebbe dovuto riversarsi in avanti con la rabbia di chi deve ribaltare il derby, non c'è stato nulla di tutto ciò: non ha quasi tirato in porta, non ha pressato con i tempi giusti, non ha recuperato palloni sporchi e non è mai riuscita a pungere".

Milan-Inter letta attraverso i numeri

Possesso palla Tiri totali Passaggi Distanza coperta xG Milan 43% 7 409 105,5 Km 0,62 Inter 57% 19 525 106,7 Km 1,68

Intervenuto alla 'Domenica Sportiva', programma in onda ogni domenica sera su 'Rai 1',si è espresso così sulraccontano di una partita abbastanza equilibrata, anche se(numeri Sofascore):

E' importante contestualizzare questi numeri. Dopo 10 minuti l'Inter era sotto 2-0: normale abbia calciato più volte in porta e avuto più possesso palla. Allo stesso tempo il Milan, forte del doppio vantaggio, ha gestito la partita senza prendersi troppi rischi.

Come l'ha vinta il Milan allora?