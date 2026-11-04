Archiviata la vittoria strabiliante nel derby contro l'Inter per 3-1, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo in Europa League. Nel pomeriggio di domani, i rossoneri di Amorim affronteranno il Ferencvaros in una sfida molto importante per il cammino europeo del diavolo.

Milan, le probabili formazioni secondo Sky

sembra intenzionato a confermare gran parte delle scelte viste pochi giorni fa. Il tecnico portoghese, infatti, considera questo un momento molto importante della stagione e, tenendo fede di tutto ciò, avrebbe provato a Milanello una formazione caratterizzata da varie conferme.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il gironalista Peppe Di Stefano che, intervenuto in diretta su Sky Sport, ha voluto svelare le possibili scelte del lusitano. Prima di concentrarsi però, il giornalista ha voluto fornire degli aggiornamenti su Samuel Chukwueze, che questa mattina si è sottoposto ad un intervento chirurgico e starà fuori fino a marzo.

In vista della gara di Europa, inizialmente si ipotizzava un ampio turnover, soprattutto alla luce dei numerosi impegni in programma. Le indicazioni, però, raccontano uno scenario ben diverso. Amorim, infatti, avrebbe intenzione di affidarsi ad alcune pedine molto importanti come, ad esempio, Rabiot, Musah e Gonçalo Ramos, con Camarda che partirà dalla panchina.

Dalla difesa all'attacco...

Qualche rotazione, però, ci sarà, conche viaggia verso la. Secondo Di Stefano, Amorim dovrebbe scendere in campo con ilTra i pali spazio a, che prenderà il posto dello squalificato. In difesa presenzierà, affiancato dae il giovane

A centrocampo spazio a Musah e Jashari, circondati da Cisse e Hutchinson, mentre Rabiot sarà impegnato in una posizione più avanzata alle spalle di Gonçalo Ramos, riferimento offensivo dei rossoneri.

MILAN (4-4-1-1) - Torriani, Terraciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse, Rabiot, Gonçalo, Ramos