Alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros in Europa League, scopriamo assieme quale potrebbe essere la formazione dei rossoneri in vista della sfida (secondo Sky)
Milan Futuro, Sala: "Entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Ringrazio la squadra per l'aiuto"
Archiviata la vittoria strabiliante nel derby contro l'Inter per 3-1, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo in Europa League. Nel pomeriggio di domani, i rossoneri di Amorim affronteranno il Ferencvaros in una sfida molto importante per il cammino europeo del diavolo.
Milan, le probabili formazioni secondo SkyRuben Amorim sembra intenzionato a confermare gran parte delle scelte viste pochi giorni fa. Il tecnico portoghese, infatti, considera questo un momento molto importante della stagione e, tenendo fede di tutto ciò, avrebbe provato a Milanello una formazione caratterizzata da varie conferme.
A fare il punto della situazione ci ha pensato il gironalista Peppe Di Stefano che, intervenuto in diretta su Sky Sport, ha voluto svelare le possibili scelte del lusitano. Prima di concentrarsi però, il giornalista ha voluto fornire degli aggiornamenti su Samuel Chukwueze, che questa mattina si è sottoposto ad un intervento chirurgico e starà fuori fino a marzo.
In vista della gara di Europa, inizialmente si ipotizzava un ampio turnover, soprattutto alla luce dei numerosi impegni in programma. Le indicazioni, però, raccontano uno scenario ben diverso. Amorim, infatti, avrebbe intenzione di affidarsi ad alcune pedine molto importanti come, ad esempio, Rabiot, Musah e Gonçalo Ramos, con Camarda che partirà dalla panchina.
Dalla difesa all'attacco...Qualche rotazione, però, ci sarà, con Pavlovic che viaggia verso la NON CONVOCAZIONE. Secondo Di Stefano, Amorim dovrebbe scendere in campo con il 4-4-1-1. Tra i pali spazio a Torriani, che prenderà il posto dello squalificato Maignan. In difesa presenzierà Terracciano, affiancato da De Winter, Diawara e il giovane Bartesaghi.
A centrocampo spazio a Musah e Jashari, circondati da Cisse e Hutchinson, mentre Rabiot sarà impegnato in una posizione più avanzata alle spalle di Gonçalo Ramos, riferimento offensivo dei rossoneri.
MILAN (4-4-1-1) - Torriani, Terraciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse, Rabiot, Gonçalo, Ramos
© RIPRODUZIONE RISERVATA